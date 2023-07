Zona Cultural conta com programação diversa para encerrar o mês de julho

publicidade

Para encerrar o mês de julho, a Zona Cultural (Av. Alberto Bins, 900 - Centro Histórico, Porto Alegre) oferece uma programação que vai do teatro à música. A peça "Teatro para Pássaros" tem sua última apresentação neste domingo, às 20h. O texto, escrito pelo argentino Daniel Veronese mistura arte, poder e dinheiro em um mundo em que pequenas violências começam a brotar inesperadamente, com muita ironia. Com produção de Teatro Independente, os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos na Sympla.

Já no próximo sábado, 29, às 20h, o cantor e compositor gaúcho Madblush volta à Zona Cultural e, mais uma vez, irá transformar a plateia em uma pista de dança. No repertório do show estarão sucessos do artista, como "Hot Trend" e "Livre Eu". A apresentação conta com participação especial do duo paulista Electromagneti.co, da rapper Negra Jaque e do multi-instrumentista e produtor musical Otávio Mastroberti. Ingressos estão disponíveis na Sympla.