4 dicas para acertar na escolha da armação de óculos

A escolha da armação de um óculos deve levar em consideração diversos fatores. Diante da ampla diversidade de modelos encontrados no mercado, é muito comum ter dúvidas sobre a melhor seleção. Diante disso, Celso Cunha, médico oftalmologista e consultor da Hoya Brasil, ressalta a importância de optar por produtos de boa qualidade e dá dicas essenciais para acertar na escolha.

"É fundamental investir em materiais de boa qualidade quando escolhemos a armação dos óculos. Além disso, consideramos importante adequar o tamanho correto e indicado para o grau, bem como um produto que combine com o formato do rosto e com lentes de óculos de alta tecnologia”, afirma.

Veja 4 dicas para garantir uma escolha adequada:

1) Preste atenção no material da armação: o material escolhido impacta na sensação de conforto com os óculos. Leve em consideração a qualidade do material, a durabilidade, entre outros aspectos. Além da armação, é sempre importante lembrar de investir em lentes de óculos de alta tecnologia. No mercado, há diversas opções de lentes inovadoras com o objetivo de corrigir problemas da visão, como miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia;

2) Faça uma escolha que combine com o seu rosto: também é importante combinar as armações com os ângulos faciais. O rosto oval, por exemplo, combina com praticamente todos os estilos de armações, tanto quadradas quanto retangulares e redondas. Já para as pessoas que possuem rosto retangular ou longo, as armações que mais se adequam são as que equilibram as proporções desse formato, como as ovaladas, arredondadas, no estilo aviador ou borboleta;

3) Prefira óculos que harmonizam com os olhos: é indicado criar harmonia entre as lentes e os olhos. Para isso, a orientação é observar a distância entre os olhos, a cor do produto, entre outros fatores estéticos, para saber qual armação ficará mais adequada;

4) Fique atento ao tamanho adequado e indicado para o seu grau: o grau da lente é um aspecto que influencia na opção da armação de óculos. Se você possui um grau alto, escolha, preferencialmente, as armações menores e angulares. Uma dica é que as lentes tendem a ficar mais grossas quanto maior o aro da armação.