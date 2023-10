Aprenda a montar um cardápio infantil saudável

publicidade

Além dos presentes em celebração ao Dia das Crianças, é essencial colocar em prática a alimentação saudável destinada aos pequenos. Com a proximidade do dia 12 de outubro, a nutricionista Tamiris Pitana Martins, da Água Doce Sabores do Brasil, ensina como montar um cardápio de acordo com a idade e quais os principais alimentos para uma dieta balanceada e nutritiva.

De acordo com ela, é importante a participação dos pais durante a refeição. “Além de ter um cardápio balanceado, a participação dos pais durante a refeição e o exemplo deles aos pequenos é algo recomendado, já que as crianças se espelham em seus responsáveis. Dessa forma, ao incluir alimentos saudáveis em sua dieta e explicar quais os benefícios para a saúde é o primeiro passo para incluir verduras, legumes e frutas no prato da criançada”, explica a especialista.

De seis meses a um ano:

A introdução alimentar se inicia nesta fase. Sendo assim, é importante escolher alimentos ricos em nutrientes e vitaminas. Frutas que podem ser amassadas e que facilitam a mastigação são aliadas para complementar a refeição, já que é recomendada a amamentação até os dois anos de idade.

Além disso, para outras refeições, é indicado a inclusão de um item de cada grupo de alimento. Sendo eles: legumes, cereal ou tubérculo, leguminosa, proteína animal e verduras. No caso das leguminosas, é possível optar por feijão, lentilha, grão de bico e ervilha. Já para proteína animal, há a carne bovina, frango ou peixe. Vale ressaltar que, nesta fase, os pais podem oferecer ovo aos bebês até três vezes por semana, mas em caso de alergia, o alimento deve ser retirado das próximas refeições, além disso não é recomendado o uso de sal nas refeições.

Contudo, os alimentos devem ser sempre cozidos e macios, para proporcionar fácil mastigação, já que nesta faixa etária as crianças estão aprendendo a mastigar e conhecendo novas texturas. Com relação aos líquidos, apenas água deve ser oferecida como bebida, além do leite materno ou fórmula em caso de mães que não conseguem amamentar.

De um ano em diante:

A partir dos 12 meses, as crianças já começam a desenvolver dentes que permitem apostar em alimentos mais sólidos, além de já começarem a entender sobre a importância de determinado item para sua saúde. Dessa forma, basta seguir a rotina dos pequenos e, com paciência, explicar qual a função de cada comida que está no prato. Combinações como arroz, feijão, purê de mandioquinha, abóbora, beterraba e aliar tudo isso a alguma proteína animal tornam as refeições deliciosas e saudáveis.

Além disso, diversificar o cardápio ao longo da semana é essencial para que conheçam novos sabores. É importante variar o cardápio e investir na criatividade e no lúdico para deixar o momento da refeição mais divertido e prazeroso. Sopas, macarrão, diversos tipos de saladas, sucos naturais, legumes e verduras são bem-vindos aos pratos das crianças.

Os pequenos são atraídos pela curiosidade, então, um prato colorido, além de chamar a atenção, proporciona uma refeição saudável com nutrientes e vitaminas necessárias para um desenvolvimento sadio. Também vale cortar os legumes em formatos diferenciados, ou criar carinhas com as opções que estão no prato. Tudo para que sintam vontade de comer e experimentar diferentes alimentos, já que eles passam a ser mais seletivos ao longo dos anos. Por fim, é indicado optar sempre por produtos frescos em vez dos industrializados.