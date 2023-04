Aprenda a preparar 3 receitas que combinam com o outono

publicidade

Nos dias de outono, com a leve queda nas temperaturas, a alimentação tende a mudar. Durante a estação, receitas mais quentes e cremosas costumam marcar presença no dia a dia, já que ajudam a aquecer e proporcionam sensações de conforto e saciedade. Confira, abaixo, três receitas práticas e nutritivas que combinam com o clima ameno do período:

Risoto com tomate

Ingredientes

- 2 xícaras (chá) de de arroz

- 4 dentes de alho médios inteiros

- 100 ml de azeite

- 1 cebola pequena picada

- 100g de pimentão vermelho

- 100g de tomates-cereja inteiros

- 50g de pimenta biquinho picadinha

- Sal e pimenta-do-reino a gosto

- Alecrim para decorar

Modo de preparo

Cozinhe o arroz conforme e reserve. Amasse levemente os dentes de alho inteiros com casca. Em uma frigideira, adicione um fio de azeite, refogue o alho até ele amolecer levemente, adicione a cebola e o pimentão e refogue. Em seguida, acrescente os tomates-cereja e a pimenta biquinho e refogue até eles murcharem. Adicione o arroz e misture bem. Coloque em uma travessa e finalize com alecrim desfiado. Sirva em seguida.

Creme de espinafre

Ingredientes

- 4 colheres (sopa) de manteiga ghee

- 2 dentes de alho amassados

- ½ cebola ralada

- 400 g de espinafre

- 2 xícaras (chá) de água filtrada

- 3 colheres (sopa) de proteína vegetal SupraSoy Sem Lactose Original

- Sal a gosto

- Noz-moscada a gosto

- 40 g de castanha-de-caju

- 40 g de nozes

- 35 g de salsinha

Modo de preparo

Em uma panela com 3 colheres (sopa) de manteiga ghee, refogue o alho e a cebola até ficarem bem douradinhos. Adicione as folhas de espinafre e deixe na panela até murcharem bem. No liquidificador, despeje ainda quente esse refogado, acrescente a água e a proteína vegetal SupraSoy, para depois bater bem até virar um creme bem liso. Volte para a panela, coloque sal, rale a noz-moscada na hora, mexa bem e prove. Caso seja necessário, acerte o tempero. No processador, coloque as castanhas, as nozes, a salsinha, uma pitada de sal e triture até e virar uma farinha. Em uma frigideira com manteiga ghee, coloque essa farofinha que você triturou e mexa bem, deixando até dar uma leve tostada, que está pronto o seu creme de espinafre.

Arroz doce com coco queimado

Ingredientes

- 4 xícaras (chá) de água

- 1 canela em pau

- Casca de ½ limão

- 8 colheres (sopa) de leite em pó

- 1 colher (sopa) de manteiga

- 1 xícara (chá) de arroz

- 1 e ¼ de xícara (chá) de açúcar

- 200 g de coco fresco queimado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, a canela, a casca de limão, o leite em pó, a manteiga, misture tudo e deixe ferver. Junte o arroz e cozinhe, mexendo sempre, até secar. Coloque o açúcar e misture por mais 2 minutos. Salpique o coco e sirva.