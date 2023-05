Bairro Cidade Baixa é inspiração para criação de coleção de roupas

publicidade

A diversidade, cores, arte urbana e os detalhes que tornam a Cidade Baixa um bairro único em Porto Alegre foram traduzidos nas peças de roupas que compõem a coleção cápsula “CB, sua linda”, desenvolvida pela loja de moda autoral Profana em colaboração com o pelo perfil Pela Cidade Baixa.

Além de valorizar a região, a coleção é também uma declaração do amor que a fundadora da Profana, Simone Moro, e a idealizadora do Pela Cidade Baixa, Tatiana Gappmayer, têm por essa área da capital gaúcha. O lançamento desta parceria está marcado para dia 13 de maio, sábado, das 17h às 19h, na sede da loja (rua General Lima e Silva, 552)

As estampas da “CB, sua linda”, que conta com blusas, vestidos, moletons e quimonos, foram criadas pela designer Laís Bonder a partir das fotografias que Tatiana publica no Instagram do Pela Cidade Baixa. O resultado são peças que combinam múltiplos olhares sobre o bairro e que ressaltam o dinamismo e as características artísticas e arquitetônicas da região, uma das mais antigas de Porto Alegre. A coleção marca também a ampliação da grade de tamanhos da Profana, que terá alguns modelos disponíveis até o 3G.

“A coleção cápsula ‘CB, sua linda’ nasceu para ser um salve e um afago nosso a esse bairro lindo que, ao mesmo tempo que carrega um jeitão de interior, abriga muita gente e acolhe a Profana há 23 anos com amor, alegria e doçura”, afirma a proprietária da Profana. Para Tatiana, foi emocionante acompanhar o processo de transformação de suas imagens em roupas que vão, logo em breve, estar circulando pela Cidade Baixa e por tantos outros lugares. “Poder compartilhar a forma como vejo a CB, o amor que tenho por ela e mostrar um pouco da sua beleza e detalhes para outras pessoas é algo incrível”, assinala.

Essa é a terceira parceria da Profana, que abriu suas portas no bairro há 23 anos, e do Pela Cidade Baixa, perfil que acompanha as transformações da região e divulga os seus eventos e espaços desde 2016. A primeira foi o evento cultural e de economia criativa, CB+, que ocupou o pátio do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, em 2019, e a segunda foi uma coleção cápsula de roupas baseadas nas fotografias feitas por Tatiana em Cartagena, Colômbia, e que foi elaborada durante a pandemia, em 2020.

Caminhada cultural pela CB

Para marcar essa nova collab, será realizado, como aquece do evento de lançamento, uma caminhada cultural pela CB. O Pela Cidade Baixa Free Walking Tour acontece no mesmo dia, 13 de maio, das 15h às 17h e será guiado pelo Viva+Poa. O passeio pelas ruas, histórias e curiosidades do bairro passará por importantes pontos da região e por locais que estão nas estampas da coleção “CB, sua linda”.

As 30 vagas extras para o tour serão abertas na quinta-feira, 04 de maio, às 21h, nos perfis do Pela Cidade Baixa e do Viva+Poa.

Foto: Tatiana Gappmayer / Divulgação / CP