Barbiecore: influenciadora Bruna Tavares dá dicas de maquiagem para entrar na tendência

Quando o assunto é se reinventar, a moda está sempre descobrindo e resgatando tendências do passado para a atualidade, o famoso estilo vintage. No universo da beleza não seria diferente, já que ambos andam lado a lado e se complementam em seus processos de criação artística. E não se fala em outra coisa no momento: o estilo Barbiecore.

A expressão é utilizada para descrever uma estética que se baseia em uma das mais populares e icônicas bonecas do mundo: a Barbie. O grande destaque é a utilização do rosa como a principal cor da paleta. Peças com tons mais vivos - especialmente a produção monocromática rosa-choque - e acessórios que passem uma sensação de alegria e nostalgia são mais do que bem-vindos.

“É incrível como tudo isso está se tornando um grande movimento de expressão artística. Todos aderindo ao rosa, sem medo, indo além da ideia ultrapassada de que a cor é delicada. Já que o nosso rosto é a porta de entrada, por que não trazermos uma pigmentação? E por que não o rosa?”, diz Bruna Tavares, empresária e influenciadora referência no segmento de beleza.

O termo, que ganhou notoriedade nas redes sociais como uma tendência, teve sua ascensão um pouco antes, em desfiles da alta costura como, com o sapato Medusa, de Versace, e a coleção de inverno 2022 de Valentino, e, logo em seguida, colidindo com o lançamento do live-action da boneca. Na maquiagem, as possibilidades são inúmeras. E, para entrar no mood Barbiecore, Bruna Tavares conta quais são as principais apostas para incorporar o rosa nas próximas produções:

Make monocromática

Aposte nos diferentes tons de rosa para ficar dentro da paleta e brincar com todas as nuances. Por exemplo, uma sombra rosa com cintilância ou metalizado, um blush rosa puxado para o pêssego e um batom no tom rosa queimado é uma excelente combinação. A dica é mesclar tonalidades diferentes para o visual ficar mais leve.

Blush lateral

Uma das tendências de make dos anos 80 que veio com tudo é o blush lateral, como se estivesse subindo das maçãs do rosto em direção às têmporas. É legal apostar no degradê na hora de fazer essa técnica, para não ficar com um aspecto muito marcado. Todos os tons de rosa estão mais do que permitidos, e a dica é utilizar dois tons distintos para criar um degradê mais homogêneo.

Delineador colorido

Para quem é mais discreto ou não quer ousar tanto na cor, uma ótima opção para aderir à trend do momento: o delineador colorido. Existem diversas variações, desde o formato clássico de gatinho ou até mesmo aquela marcação mais dramática. Para quem prefere ser mais discreto, um delineado esfumado - aquele mais rente à raiz dos cílios - é uma excelente escolha.

Aposte no rosa que combina com a sua pele

Para quem quer marcar presença e ser notado, o bocão é perfeito. Aqui vale ousar na melhor tonalidade de rosa que orne com o tom de pele. Se a sua tonalidade de pele é quente, por exemplo, aposte no batom de cor fria e vice-versa.

Escolha da sombra é essencial

A escolha da sombra é essencial para marcar o olhar. Dependendo da intensidade, ela pode ser usada tanto para o dia quanto em uma balada. O tom deve combinar com o estilo e tonalidade de quem usar. Para os tímidos, a dica é investir em apenas um ponto de rosa, como no cantinho dos olhos, por exemplo.