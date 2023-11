Beleza natural: conheça a tendência que valoriza a autenticidade

publicidade

O termo “beleza despretensiosa”, também chamado de “beleza natural”, refere-se a uma estética que valoriza a autenticidade, porém respeita o desejo de se cuidar. É a ideia de que a verdadeira beleza não requer excesso de procedimentos. Em vez disso, celebra a singularidade da pessoa, destacando a sua aparência natural.

“A beleza despretensiosa vem do ‘Quiet Luxury’, o luxo silencioso, um conceito que começou na moda e enaltece a elegância em vez da ostentação. Na estética, significa entregar uma beleza real sem que as pessoas identifiquem a realização de um tratamento dermatológico”, comenta Dr. Bones, dermatologista especializado em rejuvenescimento facial e tratamentos com colágeno.

De acordo com Bones, que também é sócio da franquia Além do Olhar, uma das principais características desses tratamentos é o estímulo da produção de colágeno, uma proteína fibrosa encontrada naturalmente no corpo humano, que desempenha um papel fundamental na firmeza e elasticidade dos tecidos, incluindo a pele. “Existem vários tipos de colágeno, mas o tipo I é o mais comum e é encontrado principalmente na pele. Ele forma uma malha de fibras que dá suporte e elasticidade à pele”, comenta.

Conheça alguns tratamentos:

• Ultrassom microfocado

É uma técnica não invasiva que usa ondas de ultrassom de alta frequência para estimular a produção de colágeno na pele, melhorando a firmeza e reduzindo rugas. O tratamento é personalizado, com foco nas áreas de interesse. “É usado principalmente para rejuvenescimento facial, mas pode ser aplicado a outras áreas do corpo”, diz o especialista.

• Bioestimulador de colágeno

O procedimento tem o objetivo de aumentar a produção de colágeno na pele. Isso pode ser feito por meio de injeções de substâncias especiais, tratamentos a laser, microagulhamento e peelings. “Os bioestimuladores ajudam a reduzir rugas, flacidez e melhorar a qualidade da pele”, explica.

• Fios de PDO

É um procedimento estético minimamente invasivo que utiliza fios de polidioxanona, um material reabsorvível, para promover o rejuvenescimento facial. Inseridos na pele, esses fios criam um efeito lifting, estimulando a produção de colágeno para melhorar firmeza e elasticidade.