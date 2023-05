Confira dicas para controlar a oleosidade da pele

publicidade

Os cosméticos para controle da oleosidade e antiacne estão entre os mais procurados pelos brasileiros nos últimos anos. Além do incômodo do excesso de oleosidade, esse tipo de condição pode ainda trazer o aparecimento de acne. “As glândulas sebáceas são as responsáveis pela produção da oleosidade da pele, uma ação natural e que serve como uma barreira protetora do corpo. Quando há uma grande produção dessas glândulas, a pele fica mais oleosa em alguns pontos, principalmente na chamada zona T do rosto (testa, nariz e queixo) e do corpo, causando diversos problemas, como cravos, espinhas, poros dilatados e manchas”, afirma o esteticista e enfermeiro Suélio Ribeiro.

Segundo o especialista, existem diversos fatores que podem contribuir com o aumento da oleosidade, como um clima com temperatura bem quente, genética, uso de medicamentos, uso incorreto de cosméticos ou até a falta de hidratação da pele. Alterações hormonais, estresse, alimentos gordurosos e exposição ao sol também influenciam.

Como combater a oleosidade

A principal dica, de acordo com o esteticista, é criar uma rotina de skincare com produtos adequados à necessidade da pele. “O skincare ideal para a pele oleosa precisa ter as seguintes etapas: limpeza, hidratação e proteção”, afirma Suélio Ribeiro.

Vale também pesquisar até mesmo a textura dos produtos antes da compra: “Os produtos em sérum já dividem quase de igual para igual as prateleiras com os produtos tradicionais e estão entre os mais receitados por dermatologistas. E o motivo é simples: eles são de consistência aquosa, textura leve e fluída e não gordurosa, ou seja, são perfeitos para os tratamentos em peles mais oleosas e mistas.” A orientação do profissional é sempre procurar por produtos que tenham textura leve e sejam de rápida absorção, já que essas características ajudam a reduzir o brilho causado pela oleosidade.

Além dessas dicas para incorporar na rotina de skincare, é indicado manter uma alimentação balanceada. “Os alimentos que consumimos também têm influência direta na nossa pele. Por isso, evite o consumo desenfreado de produtos gordurosos e invista em alimentos ricos em vitaminas e nutrientes. E não esqueça de manter a hidratação em dia, tomando bastante água”, finaliza o esteticista.