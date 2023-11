Confira ideias de decoração para árvore e mesa de Natal

publicidade

Além dos presentes e dos pratos típicos de Natal, a decoração também se torna uma preocupação para quem gosta da data. Seja na montagem da árvore ou na mesa da ceia, o momento é de apostar na criatividade para entrar no clima natalino e criar um espaço aconchegante. Para quem ainda não começou os preparativos ou deseja inovar na decoração, a designer de interiores Jordana de Fraga, coordenadora do Curso de Decoração de Ambientes do Centro Europeu, compartilha dicas importantes. Confira:

Montagem da árvore

A árvore é o coração da decoração natalina. Por isso, a especialista recomenda uma sequência cuidadosa para criar um visual deslumbrante. Primeiro, escolha uma árvore artificial ou natural que se ajuste ao seu espaço. Em seguida, distribua as luzes uniformemente, de cima para baixo, garantindo um brilho equilibrado.

Os enfeites seguem uma ordem estratégica: laços vermelhos e dourados, flores, bolas coloridas e galhos decorativos. Também vale incluir ornamentos pessoais, como fotos e lembranças especiais. Finalize com um toque de destaque no topo, seja uma estrela ou um anjo. Para um toque extra de brilho, considere adicionar tinsel ou flocos de neve.

Mesa de Natal

A mesa de Natal é o cenário onde as memórias são criadas, e a decoradora orienta sobre como a tornar irresistível. “Escolha um tema e estilo que harmonizem com as peças escolhidas. Decida o cardápio antecipadamente e alinhe a decoração para criar uma experiência perfeita”, explica.

Quanto à mesa, toalhas ou trilhos festivos são essenciais, preferencialmente neutros, para destacar os detalhes. As louças coordenadas, como pratos listrados ou com elementos natalinos, acrescentam um toque especial. Decore as cadeiras com guirlandas e laços, transformando o ambiente.

No centro da mesa, a dica é criar um espetáculo visual com enfeites natalinos, velas, pinhas e pequenas decorações temáticas. A iluminação é crucial, e para isso, velas de LED proporcionam um toque mágico e podem ser reutilizadas em diversas ocasiões. Surpreenda os convidados adicionando pequenos presentes como lembrancinhas, marcando o evento de forma única.

“A decoração de Natal é uma oportunidade para expressar sua criatividade e estilo pessoal. Divirta-se ao criar uma árvore e uma mesa que irradiem alegria durante as festas, enchendo seu lar com o verdadeiro espírito natalino”, diz Jordana.