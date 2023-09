Conheça os benefícios dos óleos essenciais extraídos das flores

publicidade

Com a chegada da estação mais florida do ano começa, também, a preocupação com os cuidados com a pele. Isso porque, na primavera, os dias ensolarados predominam, colaborando para o aumento da oleosidade.

Para minimizar os problemas, o primeiro passo é criar uma rotina de cuidados, como limpeza, tonificação e hidratação, para reparar a pele da estação anterior e prevenir a oleosidade excessiva que pode aparecer. Pensando nisso, a Phytoterápica, marca de cosméticos naturais e especialista em aromaterapia, separou algumas dicas. Confira:

Cuidados com a oleosidade:

Com as temperaturas mais altas, o suor natural pode ocasionar mais oleosidade na região do rosto. Uma boa sinergia entre os óleos essenciais pode controlar a oleosidade e o aspecto da pele.

Produtos indicados: óleo essencial de gerânio e de lavanda.

Sugestão de uso: o óleo essencial de gerânio atua no equilíbrio da oleosidade e controle dos poros dilatados. Já o de lavanda acalma e regenera a pele, além de possuir poderoso efeito antiacne. Devem ser utilizados diluídos em óleo vegetal, creme neutro ou máscara de argila.

Como usar máscara de argila: em um pote não metálico, adicione 1 colher (sopa) de argila preta, a mesma medida de água filtrada e 1 gota de óleo essencial. Misture bem e aplique na pele previamente limpa. Retire com água corrente em 5 ou 10 minutos antes de a argila secar.

Proteção contra o ressecamento:

Após o inverno, a pele pode ter sofrido fissuras derivadas do ressecamento, por isso, a primavera propicia uma ótima oportunidade para reparar a pele e prepará-la para o verão.

Produto indicado: óleo essencial de ylang ylang.

Sugestão de uso: o óleo essencial de ylang ylang atua contra o ressecamento, tonifica a pele, e pode ser usado para dar brilho aos cabelos também. Deve ser utilizado diluído em óleo vegetal ou creme neutro para obter a umectância e a emoliência, evitando, assim, o ressecamento e a descamação da pele.

Para potencializar a hidratação, uma outra dica interessante é pingar 15 gotas do óleo essencial de ylang ylang em 50 ml de extrato oleoso de calêndula. Misture, massageie o rosto, pescoço e colo todas as noites.

Entre tantos benefícios dos óleos essenciais, eles podem ser utilizados também em forma de aromaterapia para auxiliar quem encontra dificuldade para dormir, para quem tem baixa autoestima e deseja uma estabilização das emoções como um todo. Para utilizar dessa forma, a indicação da Phytoterápica é o uso dos óleos por meio do aromatizador de ambiente (de 5 a 8 gotas no aparelho com água) ou colar aromático (de 1 a 3 gotas no orifício), ou feltro do colar.