Conheça os componentes que são essenciais para a hidratação das mãos

As mãos são frequentemente negligenciadas quando se trata de cuidados com a pele. A exposição constante a elementos como sol, vento e produtos químicos pode causar ressecamento, rachaduras e aspereza. No entanto, uma rotina de cuidados diários com cremes de hidratação eficazes pode manter as mãos suaves e saudáveis.

O creme hidratante para as mãos é um item indispensável, pois ajuda a manter a pele macia e protegida. Quando escolhido da forma correta, ele pode ser um poderoso aliado no combate ao ressecamento.

“É uma sensação ótima ver nossas unhas pintadas com as cores que gostamos, bem tratadas e apresentáveis. Porém, a beleza vai além disso. A hidratação é essencial para esse resultado e esse fator não deve ser deixado de lado”, afirma Marina Groke, co-fundadora da rede Unhas Cariocas.

A empreendedora reforça que esse passo é essencial, principalmente se analisado em perspectiva a longo prazo: “Removedores de esmalte, por exemplo, podem ser bastante agressivos. Assim, é importante, além de esmaltar corretamente, atentar-se aos pós, aos cuidados que são tomados para manter a saúde das mãos e unhas”.

A partir dessa necessidade, a especialista listou alguns componentes que são tidos como essenciais na formulação de um produto para mãos e que são efetivamente hidratantes. Confira:

• Ureia: é um componente comprovadamente eficaz quando se trata de retenção de água. Ela atua como um excelente agente hidratante, ajudando a manter a umidade da pele. Quando presente em cremes para as mãos, auxilia na prevenção do ressecamento e da descamação.

• Óleo de amêndoas: é conhecido por suas propriedades amaciantes e tonificantes da pele. Ele não apenas hidrata, mas também ajuda a melhorar a textura da pele, tornando-a mais suave e suave ao toque.

• D-Pantenol: também conhecido como pró-vitamina B5, é um ingrediente com propriedades hidratantes e cicatrizantes. Além de manter a pele das mãos bem hidratada, ele auxilia na regeneração da pele e no tratamento de pequenos ferimentos ou irritações.

• Glicerina: é um ingrediente comum em produtos de cuidados com a pele devido à sua habilidade de reter a umidade natural. Quando combinada com os demais ingredientes, a glicerina ajuda a manter a hidratação nas mãos ao longo do dia.