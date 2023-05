Conheça os tipos de vinhos mais indicados para o outono

publicidade

No outono, um período de preparação para o clima mais frio do ano, os looks, os destinos de viagens e até mesmo a gastronomia acabam sofrendo mudanças. Os pratos mais leves e os drinks gelados dão lugar para refeições mais elaboradas e bebidas servidas em temperatura ambiente. E uma das dicas para aproveitar as características desta estação é apreciar bons vinhos.

Por estar disponível em diversos tipos, é possível encontrar sempre um que combina com as diferentes épocas do ano. “O outono é conhecido como o meio-termo entre o verão e o inverno, ou seja, não é nem tão quente, mas também não é tão frio, uma ótima oportunidade para saborear diferentes tipos de vinho”, explica Ricardo Henriques, enólogo da vinícola Rio Sol, de Pernambuco.

Sendo assim, os tintos de corpo médio acabam sendo uma opção ideal para este perído. Com acidez moderada e aroma de frutas vermelhas, é uma opção versátil. “Ele pode ser considerado até um coringa, pois combina com ocasiões mais formais e também com as mais descontraídas. Se for um vinho ainda com pouca ou nenhuma passagem por madeira, melhor ainda, pois deixa a bebida ainda mais com a cara do outono”, afirma Henriques.

Se a ideia for apreciar a bebida acompanhada de uma refeição, é preciso ficar atento em relação ao prato que será servido. No outono, a massa é vista com frequência, seja no almoço de domingo com a família ou em um jantar romântico. Para quem não abre mão do famoso nhoque, pode aproveitar para apreciá-lo junto com um cabernet sauvignon. Robusto, com bons taninos e boa presença de acidez, ele apresenta aromas de frutas vermelhas e negras. “É importante também ficar atento em relação ao teor alcoólico do vinho, pois um cabernet sauvignon costuma ter um alto teor alcoólico, e isso pode aumentar a sensação de calor, então se for um dia mais quente, talvez o ideal seja procurar algo mais leve”, pontua Henriques.

Para quem prefere algo mais descontraído, a pizza é um prato de fácil aceitação e harmoniza com um tinto suave, que costuma ser mais doce. Outro alimento bastante consumido é o queijo, que está disponível em vários tipos. Por isso, a bebida indicada varia de acordo com o queijo selecionado. “Se for um queijo maduro, o ideal é servi-lo acompanhado de um vinho tinto mais encorpado, para não deixar que a bebida passe despercebida”, diz o enólogo.

As temperaturas mais amenas também são um convite para saborear um clássico da culinária italiana: o risoto. O prato, que leva arroz frito com cebola e cozido aos poucos com caldo de carne, ave ou peixe, também combina perfeitamente com um vinho Syrah, que normalmente é encorpado e com acidez média, além de apresentar aromas de especiarias doces.

Na hora de servir os doces, é possível também aproveitar para apreciar um bom vinho. “Por conta do final refrescante e por ser suavemente adocicado, o espumante Moscatel branco harmoniza perfeitamente, pois é necessário que o vinho tenha doçura igual ou superior à sobremesa”, ressalta Henriques. Para quem prefere apreciar a bebida no outono sem nenhum acompanhamento, o ideal é optar por vinhos macios e fáceis de beber, como o tempranillo, que é delicado, com boa acidez, taninos elegantes e teor alcoólico de nível médio ou alto.