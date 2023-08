Cottagecore: conheça a tendência que valoriza simplicidade na decoração

publicidade

A estética cottagecore é uma tendência que ganhou destaque e viralizou nas redes sociais por defender um estilo de vida que envolve sentimentos de nostalgia, acolhimento e simplicidade. A palavra vem da junção de cottage, que significa “casa de campo”, com o core, representando o que é essencial, remetendo a uma vida campestre, idílica, tranquila e próspera.

Na decoração, essa tendência ganha uma roupagem escapista, unindo itens vintage e naturais. “É uma decoração afetiva, um movimento cultural que foca em um estilo de vida ligado à simplicidade do campo, contemplando bem-estar e aconchego. Esse estilo se destaca em casa ao trazer peças vintage integradas aos elementos da natureza. A combinação desses itens cria ambientes exclusivos”, explica a arquiteta Lorena Santos, do grupo A.Yoshii.

Luz natural, boa ventilação, materiais como madeira, pedras e tecidos leves, móveis rústicos e vintage, além de cores suaves e terrosas, tornam os ambientes acolhedores e caracterizam a estética cottagecore. Confira três dicas para como aplicar esses elementos na decoração e deixar a sua casa com um ar campestre:

Biofilia floral

A ideia do cottagecore é trazer um pedaço de casa de campo para a cidade. Segundo a arquiteta Lorena, é possível adotar essa estética mesmo vivendo em um centro urbano, trazendo elementos da natureza e aproveitando o conceito da biofilia. As flores são os destaques aqui, podendo estar presentes em todos os ambientes, como cozinha, sala, quarto, varanda e banheiros. Com arranjos vivos, plantas ou secas, elas trazem cores ao ambiente e destacam a atmosfera campestre”, explica.

Além das plantas, a estética floral é utilizada em outros itens de decoração, como tapeçaria, quadros e louças. “A estampa floral é uma marca registrada do estilo cottagecore e pode ser usada sem erro. Uma ideia bacana é utilizar papéis de parede em quartos ou lavabos, deixando o ambiente único e exclusivo”, diz.

Tecidos leves e naturais

Outra dica fácil e interessante para aplicar em casa é usar itens de tapeçaria, almofadas, roupas de cama, cortinas e toalhas em tecidos naturais e leves, como algodão, tule e linho. “As estampas florais, de frutas, bordadas em tons claros, como off-white, bege, verde, azul ou terrosos, são ideais para compor os ambientes.”

A especialista explica que essa decoração pode ser produzida com almofadas bordadas, toalhas de renda, colchas ou mantas estilo handmade, cortinas leves de tule, linho e palha. “Esses materiais contribuem para a entrada de luz natural, trazendo ao ambiente um ar iluminado, bucólico e fresco do campo”, observa.

Itens vintage e rústicos

Para realçar ainda mais a estética cottagecore, a utilização de móveis vintage é essencial: “Sugiro explorar peças que contem uma história, que tragam para o ambiente um ar nostálgico, escapista e que remetam a memórias afetivas. Móveis antigos ou com elementos naturais, como treliça de palha ou madeira, são amplamente usados.” De acordo com Lorena, cristaleiras, penteadeiras, poltronas e cabeceiras de cama podem dar um toque especial ao ambiente.

Para ajudar a transformar os espaços, outra dica é investir nas paredes, que podem receber acabamentos ou pinturas com texturas irregulares, vigas de madeira à mostra, entre outros elementos. “Assoalhos em tábuas ou laminados que transmitam a sensação de casa de campo também são boas opções. Cestos de vime, vasos de cerâmica, baús, espelhos antigos e aparadores ou pias vintages com cubas em cerâmica e bancadas de madeira trazem harmonia e tranquilidade a casa”, finaliza a arquiteta.