Curso gratuito orienta mulheres a se protegerem de golpes em aplicativos de relacionamento

Os golpes em aplicativos de relacionamento têm se tornado uma preocupação crescente, especialmente para as mulheres. Dados alarmantes revelam que uma proporção significativa de mulheres tem sido vítima desses golpes, destacando a importância da conscientização e prevenção nesse cenário.

De acordo com um estudo realizado no ano passado pelo Instituto de Pesquisa Hibou, aproximadamente 4 em cada 10 mulheres já foram impactadas por golpes em aplicativos de relacionamento. O levantamento, baseado em respostas de mais de 1,2 mil mulheres brasileiras, revela a urgência em abordar esse problema crescente.

Diante desse cenário, Maria Helena desenvolveu o curso online gratuito "Deu Match", que será realizado no dia 12 de junho, às 20h, coincidindo com o Dia dos Namorados. O curso pretende mostrar os principais erros que as mulheres cometem ao ingressar nesses aplicativos, o que abre caminho para a aproximação de pessoas mal intencionadas. O conteúdo será direcionado ao público feminino acima de 50 anos, que muitas vezes enfrentam desafios adicionais ao entrar nesse universo.

"O medo de cair em golpes é uma das principais preocupações das mulheres ao criar um perfil em aplicativos de relacionamento, mas é possível utilizar essas tecnologias com segurança e conhecer pessoas interessantes. O primeiro passo é estar emocionalmente bem, sem sentir carência. A carência e a baixa autoestima são fatores que tornam as mulheres mais vulneráveis a golpes e manipulações com promessas vazias", afirma Maria Helena. As inscrições ficarão abertas até domingo, pelo site, e são ilimitadas.

