Curta sobre a ex-árbitra Lea Campos ganha prêmio em Cannes

O curta-metragem “Lea”, que conta a história da ex-árbitra de futebol Lea Campos, foi premiado no 70º Festival de Criatividade de Cannes, o mais importante prêmio da publicidade mundial, realizado na França. A produção de 3 minutos foi criada pela Ogilvy Brasil para a marca Intimus, com direção de cena de Olívia Lang e produção da Moon Heist.

O filme mostra a luta da brasileira Lea para se tornar uma das primeiras árbitras do mundo em 1967, quando o futebol ainda era visto como um esporte apenas para homens. Por meio da representação de um diálogo entre a protagonista e os dirigentes esportivos da época, o curta-metragem retrata o cotidiano de estigma e preconceito que ela teve de enfrentar para, anos depois, realizar seu sonho de apitar jogos de futebol e inspirar outras mulheres.

A ex-árbitra foi impedida de apitar partidas de futebol, sendo questionada por dirigentes como faria para atuar quando estivesse no período menstrual. Anos depois, ela finalmente conseguiu apitar jogos de grande importância no mundo e abriu portas para que outras árbitras conquistassem os sonhos delas, mostrando que, menstruadas ou não, todas as mulheres podem realizar o que desejarem.

“Nenhuma mulher deve ser impedida de fazer algo por ser mulher ou menstruar. E Lea Campos superou todos os estigmas, abrindo portas para que outras mulheres apitassem jogos importantes, como vemos hoje. Ela inspirou e incentivou ainda mais mulheres do mundo inteiro a não desistirem dos seus sonhos. Por isso, contar essa história e ainda ganhar esse Leão de Ouro é uma conquista para nós”, afirma Marisa Cazassa, gerente executiva de marketing da Kimberly-Clark no Brasil.

Além do curta-metragem Lea, a Kimberly-Clark, com a marca Kotex, como Intimus é conhecida fora do Brasil, também foi premiada na categoria Public Relations, na qual recebeu o Leão de Bronze pela ação “Vamos Normalizar o Normal”, que se propõe a desmistificar temas que envolvem a menstruação.