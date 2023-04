Dia dos Povos Indígenas: conheça talentos que representam a beleza originária na moda

publicidade

Celebrado em 19 de abril, o Dia dos Povos Indígenas é dedicado a homenagear as tradições dos povos originários. Além de reconhecer as diversidades culturais, a data também foi criada para combater o preconceito contra os povos indígenas, que marcam presença e se destacam em diversas áreas, inclusive na moda. Conheça alguns talentos que reforçam esta representatividade no universo fashion:

Emilly Nunes

De ascendência indígena da etnia Aruans, a modelo Emilly Nunes, da WAY Model, chegou a trabalhar como operadora de caixa em um supermercado do Pará e como vendedora de uma empresa de telefonia, ofertando chips para celulares nas ruas, até despontar como um dos nomes do momento na moda. Aos 24 anos, a jovem de traços marcantes já estrelou capas das Vogue Brasil e Portugal, publicidades de prestigiadas grifes como Lenny Niemeyer, e foi destaque na São Paulo Fashion Week, onde figurou entre as recordistas.

Criada entre Belém e a paradisíaca Ilha de Marajó, Emilly acompanhava desde criança os desfiles de moda, quando calçava o salto alto da mãe e desfilava pelos cômodos da casa onde vivia com a família. Hoje, a neotop usa a carreira para trazer representatividade aos povos originários. Recentemente, foi anunciada como embaixadora do festival de valorização da cultura indígena “Jaraguá é Guarani”.

Noah Alef

Noah Alef é outra aposta da moda brasileira. O jovem de ascendência Pataxó e Kariri-Sapuyá estreou recentemente na moda internacional e vem usando a profissão para conquistar representatividade. Natural de Jequié, no interior da Bahia, o modelo de 23 anos já conquistou contrato com empresas do Reino Unido, Itália, Espanha e Alemanha. Antes da carreira fashion, Noah trabalhava como empacotador e fazia bicos como ajudante de pintor: "Foram trabalhos que me ajudaram a evoluir e que me permitiram valorizar ainda mais tudo o que tenho conquistado", diz.

Noah foi recordista masculino do São Paulo Fashion Week, quando computou 15 desfiles para grifes como ÁLG, Isaac Silva, Handred, Misci, João Pimenta e Ponto Firme, estrelou campanhas de moda e editoriais para publicações como o GQ Portugal. Representado pela WAY Model, coleciona ainda trabalhos para grifes poderosas mundo afora, como Dsquared2 e Emporio Armani.

Luanna Pinheiro

Luanna Pinheiro é outro nome brasileiro que vem se consagrando. A modelo de ascendência indígena é uma das apostas da Mix Models e já estampou editoriais em algumas das mais prestigiadas publicações do segmento, como i-D Magazine e Marie Claire USA, entre diversas outras, além de ter estrelado campanhas para gigantes como Natura, Jack Daniel's, Mara Hoffman e Accessorize.

Nascida e criada no centro do Rio de Janeiro, a modelo de 31 anos ingressou na moda após ser revelada pela atriz Luana Piovani. "Eu trabalhava em um salão de beleza, como assistente de maquiadora. Ela me abordou e me incentivou a tentar. Foi ela quem pegou o telefone e ligou para profissionais da área", relembra a xará da atriz, que tem despontado na moda internacional, com trabalhos em disputados mercados de Nova Iorque e Londres.

Messias Magno

Messias Magno estreia na moda. Revelado em 2022, o jovem de 18 anos é uma das apostas da JOY Management. Nascido em Belém e morando atualmente em Campinas, o paraense chegou a concluir o curso de Auxiliar Administrativo, que fazia em paralelo às aulas de canto e saxofone.

Antes de despontar como aposta das passarelas, trabalhou como lojista e entregador. Nas horas vagas, dividia-se entre a confeitaria e os jogos de vôlei. "O Marajó é um lugar que precisa de mais oportunidades. Busco passar para as pessoas que podemos sim crescer na vida", afirma.

Dandara Queiroz

Dandara Queiroz é mais um nome que desponta. A bela representada pela WAY Model foi a recordista de desfiles da São Paulo Fashion Week, em 2022. Descendente da etnia tupi-guarani, a jovem de 24 anos nasceu em Araçatuba (SP) e foi criada em Três Lagoas (MS). Modelo há dois anos, já atuou na Alemanha e trabalhou para marcas como Animale, Havaianas, Aeropostale, Água de Coco, Cia Marítima e Lenny Niemeyer, além de editoriais para Vogue, Elle e L'Officiel.

Formada em Arquitetura e Urbanismo, também se dedica à realização de pinturas indígenas, poemas e composições, além da prática de Muay Thai. Dandara também realiza ações em prol de animais abandonados e da preservação do meio-ambiente.

Débora Motta

Do Maranhão, Débora Motta também desponta entre as apostas. A jovem de 19 anos mudou-se para São Paulo recentemente, onde é representada pela JOY Management. Em 2019, foi vista por olheiros e, desde então, se dedica à formação na carreira artística, participando de cursos de passarela e interpretação. "Espero usar a carreira para trazer representatividade aos povos indígenas e às mulheres nordestinas", afirma.

Karen Brasil

Outra modelo de origem indígena que é destaque na moda nacional é Karen Brasil, representada pela WAY Model. De Manaus, a jovem de 18 anos estreou no universo fashion em 2021 e logo foi escalada para estrear desfilando na São Paulo Fashion Week. Recentemente, estrelou capa digital da Vogue Brasil. “Quando eu era mais nova, nunca tinha visto modelos indígenas ou descendentes. Fico feliz que nossa beleza esteja sendo valorizada", diz.