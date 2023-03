Entenda a função dos dermocosméticos na rotina de skincare

publicidade

Os dias de folia do Carnaval já terminaram, mas eles podem ter deixado uma série de problemas para a pele devido à exposição frequente ao sol, ao excesso de maquiagem e suor e também à desidratação. Uma das saídas para reduzir as chances de passar por essas situações é aderir a uma rotina de skincare.

Segundo o provedor de pesquisa de mercado Euromonitor, o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. Dentre estes produtos estão os dermocosméticos, que proporcionam alterações fisiológicas positivas, causando mudanças na pele e gerando benefícios a longo prazo para quem os utiliza com frequência.

Fundadora da Gaspá Cosméticos, Tatiane Boff enaltece a importância de seguir uma rotina de skincare com dermocosméticos, mas alertou sobre a frequência do uso. “Existem produtos de uso diário, que são a base dos cuidados, além das máscaras faciais e esfoliantes que devem ser usados com intervalos de tempo, podendo variar de uma até três vezes na semana”.

Ainda segundo ela, é fundamental realizar acompanhamento com um dermatologista para um tratamento a médio e longo prazos à base de dermocosméticos. “Afinal, existem diferenças entre os tipos de pele (oleosa, seca, mista ou madura), o que torna importante entender qual é o produto certo para sua necessidade”, afirma.

Para Tatiane, é impossível recuperar a skincare em apenas um dia. “É necessário seguir uma rotina. Se por acaso você abandonou os cuidados por um breve período por conta do Carnaval ou qualquer outro motivo, a melhor saída é retomar esta rotina de forma natural”, adiciona.