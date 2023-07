Escola de beleza oferece cursos gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade no RS

publicidade

A Fly Beauty, primeira escola de beleza especializada em cabelos crespos, cacheados e ondulados no Sul do Brasil, lançou o projeto "Voa, Mulher". A iniciativa busca oferecer oportunidades de qualificação profissional na área da beleza para mulheres em situação de vulnerabilidade social em Porto Alegre, Pelotas e Uruguaiana. O objetivo é fortalecer o empreendedorismo feminino, capacitando mulheres para que possam ingressar no mercado de trabalho ou iniciar seus próprios negócios.

O projeto é viabilizado através de doações financeiras de pessoas e empresas que desejam apoiar a causa. As contribuições são destinadas especificamente para criar vagas em cursos da Fly Beauty, permitindo que pessoas vítimas de violência doméstica, desempregadas e que enfrentam dificuldades financeiras tenham acesso às formações oferecidas. Essas vagas são reservadas exclusivamente para mulheres que façam parte de projetos, associações e ONGs cadastradas.

Estudos têm mostrado uma relação entre violência doméstica e dependência financeira, tornando ainda mais relevante o impacto do projeto. Ao promover a independência financeira, o “Voa, Mulher” quer contribuir para romper o ciclo de violência. As mulheres beneficiadas pelo projeto terão acesso a diversos cursos da escola, desde formação de expert em cabelos crespos, cacheados e ondulados até especializações em tranças, mega hair, dreads e alongamento de unhas.

Além disso, a cada três vagas pagas por meio de doações, a escola vai disponibilizar uma vaga adicional como bolsa. A Fly também se compromete a manter os doadores informados sobre cada etapa do processo. Assim que o valor total correspondente à vaga do curso for alcançado, a vaga será imediatamente disponibilizada, e a mulher contemplada é informada.

Acesse este site para contribuir com doações financeiras ou para realizar o cadastro de instituições e ONGs que atuam com mulheres em situação de vulnerabilidade social na Grande Porto Alegre.