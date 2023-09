Escolhas na decoração podem facilitar a limpeza da casa; confira dicas

publicidade

Os brasileiros, em geral, têm uma preocupação constante com a organização e limpeza das casas. Junto com esse prazer de ver os ambientes com tudo em seu devido lugar, existe outro motivo bastante relevante para esse hábito não ser deixado de lado: o impacto direto na saúde física e mental.

“A atenção dedicada à morada nada mais é que uma gentileza consigo mesmo, sem contar que os espaços se tornam mais agradáveis e nos dão mais disposição para as nossas tarefas cotidianas, inclusive as profissionais”, afirma a arquiteta Júlia Guadix, à frente do escritório Studio Guadix. A especialista destaca que as escolhas realizadas para o projeto de arquitetura de interiores do imóvel podem (ou não) facilitar o momento da faxina. Confira algumas dicas:

Projeto e limpeza unidos

A distribuição do layout é um fator que favorece o processo. A arquiteta exemplifica uma situação corriqueira nos ambientes, como o vão entre um móvel e a cortina. “Sempre deixo no mínimo 15cm para a cortina ter o caimento correto e para facilitar o uso de vassouras, aspiradores e afins”, avalia.

No quesito mobiliário, sofás com pés muito baixos cooperam para acumular sujeira. E os nichos, que visualmente proporcionam uma estética interessante, podem ser vilões para quem deseja praticidade. Nesse caso, ela indica optar por prateleiras retas e fluidas, pois basta passar um pano para retirar o pó. Além disso, para quem não quer perder muito tempo nas tarefas de casa, a recomendação é evitar o acúmulo de muitas peças decorativas.

Escolha de materiais

De acordo com Júlia, a atenção com as possibilidades de materiais não fica concentrada somente na etapa decorativa. Pelo contrário, é ideal pensar desde o período do projeto, como os revestimentos. Entre as indicações, o piso com toque acetinado torna a limpeza mais fácil quando comparado ao modelo com acabamento polido e brilhante. E nas casas com pets, o porcelanato lidera o ranking por sua resistência e processo prático para higienizar. “Também vale ressaltar que as peças maiores são excelentes para ter menos rejunte para limpar”, diz.

E na parte de móveis, aqueles revestidos com acabamento melamínico ou MDF são mais eficientes e resistentes às manchas ocasionadas por produtos diversos, além de quase não riscarem. O mesmo não acontece com a laca, seja brilhante ou acetinada. Quanto aos materiais para as bancadas, o granito, quartzo ou neolith são menos propensos a problemas e são limpos de forma descomplicada. Sobre as tintas, ambientes com maior propensão ao mofo, com os banheiros, requerem tinta acetinadas ou específicas.

Veja Também

Por onde começar a limpeza?

Muitas pessoas não sabem por onde iniciar o processo de limpeza da casa, mas de modo geral o fio condutor segue uma leitura mais prática de acordo com a planta baixa do imóvel. Com sua experiência, Júlia afirma que a cozinha é um bom começo, pois além de ser uma dos ambientes que mais acumulam funções, a organização do cômodo passa uma sensação positiva e que inspira a continuar.

“Ainda mais, se tivermos uma rotina de manutenção constante, a tarefa fica ainda mais automática”, recomenda a arquiteta. Na sequência, tanto na área social como na ala íntima, tirar o pó já deixa os cômodos com outro aspecto. “Parece um detalhe simples, mas o sentido do processo também é importante. Assim, fazê-lo de cima para baixo para que o pó de uma superfície não suje outra já limpa. E o chão fica sempre por último: basta passar aspirador e um pano úmido”, instrui.

Júlia ressalta que estabelecer com cronograma das tarefas domésticas diárias simplifica o dia “D” da faxina completa. Comece listando as tarefas e categorizando-as em diárias, semanais, quinzenais, mensais e anuais. Depois distribua-as na agenda como for mais prático. Uma sugestão é separar pelo menos 15 minutos de manhã e 15 no final do dia para organizar a casa, devolver as coisas para seus devidos lugares, lavar/guardar roupa e louça e tirar o lixo.

Limpando móveis e outros itens

De maneira geral, um pano seco e macio é o suficiente para retirar o pó, mas em locais com gordura, por exemplo, a utilização de um pano úmido com sabão neutro precisa ser acompanhado pela finalização com um material seco para evitar o estufamento ou manchas no mobiliário. A profissional faz um alerta sobre os os produtos a serem empregados: detergentes coloridos, limpadores multiuso e esponjas ásperas podem riscar ou manchar as superfícies. Sempre se atente à recomendação do fornecedor de cada peça.

Muitas vezes esquecidas, as cortinas devem ser lavadas periodicamente – seja na lavadora ou em locais especializados, quando o tecido tem características mais delicadas. O mesmo acontece com o tapete, que exige uma lavagem anual desde que a limpeza com o aspirador seja efetuada com regularidade. Para não correr o risco de estragar as peças, siga à risca as instruções de lavagem da etiqueta ou manual.