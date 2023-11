Especialista explica as diferenças entre sérum e óleo capilar

publicidade

Nas prateleiras das perfumarias existem diversas opções de óleos e séruns capilares que prometem cabelos bonitos e hidratados. Contudo, com tanta variedade, a real finalidade destes produtos pode ficar confusa para os consumidores. A cabeleireira e coordenadora técnica da Yamá Cosméticos, Marisa Russo, explica que, apesar das semelhanças, óleo e sérum são diferentes e podem contribuir com a saúde dos fios quando utilizados da maneira certa.

"É comum que tanto os óleos capilares quanto os finalizadores venham em embalagens semelhantes. Por isso, muitas pessoas acabam confundindo os dois. Ambos são benéficos para as madeixas e de maneira nenhuma vão prejudicar a beleza e a saúde dos fios, mas, usando da maneira certa, é possível extrair o máximo de benefícios de cada um e alcançar resultados melhores", diz.

O que são óleos capilares?

Os óleos fazem parte da rotina de cuidados capilares há muito tempo. Como o nome diz, são substâncias naturais que, normalmente, são extraídas de plantas, flores e frutas. No cronograma capilar, o óleo é utilizado para realizar a reposição lipídica na etapa da nutrição dos fios, importante para combater o ressecamento e a falta de brilho, além de diminuir o frizz.

Para Marisa, os óleos são produtos coringas, pois podem ser utilizados de inúmeras maneiras: na umectação, na nutrição, na finalização e no dia a dia, para ajudar a alinhar os fios, sobretudo as pontas duplas. No entanto, é preciso atenção para não confundir os óleos capilares com os protetores térmicos, utilizados antes do secador e da chapinha.

O que é um sérum capilar?

Diferentemente dos óleos, os séruns são compostos superconcentrados e de rápida absorção de diferentes ativos, que podem ser combinados para diversos tipos de tratamento. A especialista, no entanto, destaca que a formulação não é melhor ou pior do que os óleos capilares, mas que beneficia muito o tratamento de fios mais fragilizados por processos químicos e descolorações, por exemplo.

Cuidar dos fios enquanto se está na correria do dia a dia é um desafio, mas tanto os óleos capilares quanto os séruns são extremamente úteis e eficazes nessa tarefa. Pequenos e práticos, os produtos possuem uma quantidade gigantesca de ativos e tecnologias. Para Marisa, o ideal é combinar os dois em uma rotina de tratamento, adequando os produtos às necessidades de cada pessoa.