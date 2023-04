Especialista explica como comer chocolate na Páscoa sem prejudicar a pele

publicidade

Da mesma forma como é amado, o chocolate também é tratado como vilão. Terror das dietas e alívio dos chocólatras, esse ingrediente está sempre no limbo entre a felicidade e a preocupação. Com a chegada da Páscoa, a relação de amor e ódio com esse docinho volta a ser pauta e motivo de vigilância para quem busca ter cuidado com a saúde.

Rico em açúcar e em gorduras, o consumo em excesso do chocolate pode trazer diversos malefícios ao corpo, como diarreia, refluxo, náuseas, dor de barriga e dor de cabeça, além de influenciar em processos mais graves, como a diabetes e a obesidade. Colocado como determinante no aparecimento de problemas relacionados à pele, será mesmo que o chocolate é o culpado ou é a forma que se consome é errada? A dermatologista Juliana Palo explica que o real vilão não é o cacau, mas os altos teores de açúcar contido na grande parte dos chocolates: “O consumo excessivo de açúcar e leite está relacionado com o surgimento de acne, as temidas espinhas. Eles estão presentes principalmente em chocolates ao leite e chocolate branco.”

Contudo, também há de se destacar alguns benefícios. De acordo com a especialista, o grande segredo é conseguir se alimentar de forma balanceada, sem exageros. Quando esse equilíbrio acontece, o chocolate pode ser usado positivamente na melhora do humor e auxiliar no funcionamento do intestino. “O cacau é considerado benéfico por ser rico em magnésio e triptofano, que estimulam o organismo a produzir serotonina, responsável pela sensação de bem-estar, refletindo, também, na saúde da pele. Quanto maior a concentração de cacau, melhor”, destaca.

A especialista ainda explica que pessoas com tendência a acne e dermatite devem evitar consumos exagerados. A orientação é dar prioridade por chocolates mais puros e amargos, com até 60% de cacau, pois tendem a não agredir tanto a pele. “O chocolate branco tem maior teor de açúcar que os demais, estando mais relacionado com acne, por exemplo. E o amendoim é outro alimento que está muito relacionado às espinhas. Logo, chocolate com amendoim é a pior combinação para quem sofre deste mal”, afirma.

Em caso do surgimento de manchinhas ou espinhas após o consumo, o ideal é manter uma boa rotina de cuidados de pele e uma boa alimentação. Lavar o rosto com sabonete específico para pele oleosa por três vezes ao dia e, além disso, ter um bom cronograma de skin care também deve auxiliar. Uma consulta com um médico dermatologista é sempre recomendada, pois todo caso deve ser tratado de forma individual.