Especialista explica os benefícios da drenagem linfática para a saúde da mulher

A drenagem linfática é uma técnica de massagem que ajuda a eliminar o excesso de líquidos e toxinas do organismo, melhorando a circulação sanguínea e prevenindo uma série de doenças.

O procedimento é uma ótima opção para quem está se sentindo inchada, segundo a esteticista Juciara Auade, fundadora do Centro de Estética e Beleza Diva's Brazilian, localizado no centro de Paris. “Ela é indicada para todas as mulheres, independentemente da idade, desde aquelas que desejam apenas cuidar da saúde até aquelas que buscam melhorar a aparência e autoestima”, explica.

Para quem deseja engravidar, a técnica pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea e linfática na região pélvica, favorecendo a concepção e prevenindo complicações durante a gestação. “Já durante a gravidez, a drenagem linfática é indicada para aliviar o inchaço e as dores nas pernas e pés, além de ajudar a prevenir a formação de estrias”, acrescenta Juciara.

Já para as mulheres que estão em fase de amamentação, o procedimento pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea e linfática nas mamas, favorecendo a produção de leite e prevenindo problemas como o ingurgitamento mamário. “Pode ser até mesmo uma aliada na prevenção e tratamento de doenças, como a fibromialgia, a síndrome do túnel do carpo, a artrite e a artrose”, afirma a especialista.

É importante destacar, porém, que a drenagem linfática deve ser realizada por um profissional especializado e capacitado, pois envolve movimentos específicos e precisos para estimular o sistema linfático. Apenas um profissional qualificado e experiente pode realizar o procedimento e fazer com que se obtenha os benefícios desejados, evitando riscos para a saúde.

“Em nosso centro de estética, a drenagem é um procedimento muito procurado e conseguimos observar que os resultados obtidos são fantásticos. Toda mulher deveria incluir esse tipo de massagem em sua rotina de tratamentos estéticos”, conclui Juciara.