Estilista representa anos 2000 em desfile no SPFW: "Minha infância é a inspiração"

A marca Mnisis, fundada por Marina Costa, desfilou nas passarelas do São Paulo Fashion Week nesta sexta-feira (26), no Shopping Iguatemi, no bairro de Pinheiros. Marina contou em entrevista ao R7 que se inspirou na infância dela para a coleção “Vazio”, que mostra as tendências dos anos 2000.

“A influência dos anos 2000 é toda a base da marca. Eu cresci nos anos 2000 e eu sou muito nostálgica. Então acho que isso é muito presente em toda a marca. Eu tento usar muito a minha infância e minha adolescência como inspiração”, explicou a estilista.

Ela contou que a coleção é uma ressignificação do vazio existencial, então ela é dividida por três partes: “Primeiro você sentir o vazio e você sentir essa dor desse vazio. E depois você tentar achar uma tampa. Então a gente representou isso com bolhas nas roupas. E a última parte é quando você sente todo esse vazio, mas você vê que ele pode te trazer coisas boas e se conectar com outras pessoas”. “Eu representei com roupas mais coloridas, como se fosse um prisma desse vazio. Que vem uma luz e depois o arco-íris”, contou.

Costa ainda disse que a ideia de representar o “vazio” nas peças dela veio de um livro infantil que ela leu, que também se chama Vazio: “O livro é de uma menina do interior que começa a sentir esse vazio e tenta achar tampas. E de lá crescem várias coisas”.

Além disso, Marina acredita muito em moda sustentável, e espera que essa seja a tendência do futuro. “É o que a gente tenta fazer nas coleções. 50% dos tecidos são de reúso ou recicláveis. Com fibras recicláveis. E eu acredito e torço por essa tendência”.

A marca Mnisis estreou na edição anterior do São Paulo Fashion Week e é uma evolução da pós-graduação que a estilista Marina Costa fez em Florença, na Itália. Ela faz uma proposta artesanal para o streetwear e moda praia, além de um trabalho com acessórios em resina. O nome vem de Anamnesis, que é a inspiração de algumas das teorias de Platão e estudos de Sócrates que, bem resumidamente, nos ensinam que aprender é recordar.

Sob o tema Origens/Ressignificar, a 55° edição da semana de moda ocorre de 22 a 28 de maio e promete trazer as novas tendências de moda para os próximos meses. Na última segunda (22), na abertura do evento, o estilista João Pimenta reuniu moda, teatro, música e arte em uma grande celebração dos 20 anos da marca em um espetáculo no palco do Theatro Municipal, no centro da capital paulista.