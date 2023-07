Evento de moda movimenta Porto Alegre com desfiles, workshops e palestras

publicidade

O RS Moda promete movimentar Porto Alegre na próxima terça e quarta-feira. O evento vai reunir expositores, desfiles e palestras com grandes nomes da área no Centro de Eventos Fiergs. O objetivo é impulsionar os negócios dos profissionais da indústria em suas diversas modalidades, formando um espaço de conexão. A expectativa é receber um público de 10 mil pessoas, incluindo trabalhadores da cadeia têxtil e vestuário, estudantes e lojistas de diversas regiões. A abertura oficial ocorre às 10h de terça.

Pelos 5 mil metros destinados ao evento, os visitantes poderão conhecer as novidades e as tendências de moda e acessórios de 40 expositores para a primavera 2023 e verão 2024. Entre as marcas confirmadas estão A. Mascarello, E.moold, Rool Têxtil, Maxi Acessórios, Geor Cornejo Handbags, Declari, Divino Efeito, Julianna Fraccaro, Lavintec, Mareblu, Peregrino, Roma, Tuttipelle e Vira Arte.

As palestras do “Talk Ruah: histórias de moda, arte e comportamento” também estão na programação. Na terça, às 17h, a jornalista e consultora de moda Glória Kalil e o comunicador de e diretor criativo Dudu Bertholini compartilharão suas experiências. Já na quarta, também às 17h, o estilista Ronaldo Fraga e Paulo Borges, um dos criadores do SPFW, contarão suas histórias. “Vamos conversar um pouco sobre moda, sobre arte e contar para vocês alguns casos que aconteceram na minha longa carreira de moda”, antecipa Glória Kalil. A entrada é gratuita e as vagas são limitadas. Os interessados devem fazer inscrições prévias neste link.

Outras duas palestras abordarão temas relevantes na terça. Às 14h, Michelle Carvalho, engenheira têxtil com especialização em Design de Moda, aborda o tema “A importância do slow fashion para uma moda mais circular e sustentável”. Na sequência, às 15h, a empreendedora e especialista em vitrines de joias e óticas Richelle Pulita traz um tema sensível às mulheres: “Família e empreendedorismo: como conciliar a maternidade, negócios e sucesso”.

Teoria e prática em um só lugar

Estudantes de moda de cinco universidades gaúchas terão aulas in loco no RS Moda. Será uma oportunidade para os futuros profissionais conhecerem na prática todo o desenvolvimento de uma coleção, da escolha dos tecidos, estampas, cores e materiais, até rodadas de negócios. UniRitter, ESPM, UniSenac, UCS e Instituto Federal do RS – Campus Erechim são as instituições que promoverão atividades para o público visitante.

Outra oportunidade de ver a moda na prática será na Unidade Móvel do Vestuário do Senai-RS. Uma carreta com 9 metros de largura por 15 de comprimento estará estacionada nos pavilhões. A estrutura é composta por 26 máquinas de costura industrial, ferro com caldeira, mesa de corte, materiais de instrução, bustos e fitas. Os visitantes do evento poderão conhecer a unidade e aprender os primeiros passos da costura ensinada por instrutores.

Vitrine de tendências

O público também poderá conferir os desfiles com as tendências da primavera 2023 e do verão 2024. Marcas mostrarão ao público suas coleções que estarão nas ruas nos próximos meses. As universidades também realizarão desfiles de criações. O Senai-RS fará uma exposição e um desfile com 14 looks produzidos pelos estudantes dos cursos de vestuário em seus trabalhos de conclusão. Os desfiles acontecem na quarta, das 10h30 às 12h30min e das 13h30min às 16h.