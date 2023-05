Thalissa Fereira fez um delineado gráfico em dois tons de azul, colou um pouquinho de glitter azul rente aos cílios superiores e finalizou o olho com pedrinhas furta-cor | Foto: Edu Garcia / R7

Emanuel Araquan (esq.) e Bruce Oliveira (dir.) deram bastante destaque aos olhos com um delineado gráfico preto e sombra de glitter. Emanuel também incrementou o cabelo com um penteado e acessórios | Foto: Edu Garcia / R7

A Karen Cordeiro (esq.) e o Phill Oliver (dir.) aproveitaram que a cabeça estava raspada e usaram o espaço de tela para artes lindas. Karen ainda combinou o visual com um delineado gráfico roxo e branco | Foto: Edu Garcia / R7

O destaque do look de Larissa Reis foram os grampos dourados de cabelo, que deixaram de ser só utilitários (prendendo os fios no lugar certo) e se tornaram um acessório à parte | Foto: Edu Garcia / R7

Ismeow construiu um conceito fantasioso com apliques que remetem antenas, usou e abusou das pedras e arrematou tudo com um bocão vermelho | Foto: Edu Garcia / R7

Thaynara Sirqueira apostou no bom e velho olho esfumado e não errou! A moça também fez um gatinho tradicional e mais delicado para dar dimensão ao olhar, e colou pedrinhas minúsculas para refinar o look | Foto: Edu Garcia/R7

Luana Ferreira completou as tranças soltas com um turbante dourado e fez uma amarração em formato de flor | Foto: Edu Garcia / R7

Os modelos Mathias Matsuda (esq.) e Thiago Chagas (dir.) já estavam com a maquiagem pronta para desfilar pela Martins. Olhos e bochechas bem marcados com cores vibrante | Foto: Edu Garcia / R7