Franjas leves são tendência: conheça o estilo que rejuvenesce o visual

Diretamente das passarelas e dos looks de streetstyle, as franjas voltaram à cena no mundo das celebridades no tapete vermelho. Nomes que vão de Rihanna à Gkay estão na lista de adeptas recentes do corte. Para o time de experts do Tudo Pra Cabelo, as versões mais leves são a grande tendência do momento. Por trazer uma moldura sutil e muito bonita para o rosto, esse tipo de franja está conquistando muitas mulheres.

Também conhecidas como soft bangs, as franjas mais leves e desfiadas são ideais para rejuvenescer o visual. O corte é feito em camadas, com caimento para as laterais, e o cabelo é usado dividido ao meio. “Antes, 80% das minhas clientes tinham preferência por uma franja menor. De um tempo pra cá, as curtain bangs são as mais pedidas”, revela o hairstylist Ulisses Petri.

Despojadas, são franjas que emolduram o rosto, sem pesar o olhar. Seu diferencial não está ligado apenas ao volume e à textura, mas principalmente ao estilo e formato. "Deve-se ter atenção na textura do corte, pois é comum as franjas com muitos fios ficarem pesadas e meio blocadinhas. Para dar mais leveza, é indicado desfiar, criando fendas para que os fios se movimentem melhor entre eles, ficando, assim, menos maciça”, explica.

“Também é importante considerar a quantidade de fios na região de franja, a geografia da raiz – se tem redemoinhos – e a curvatura dos fios (cacheados, lisos, com frizz)”, completa, reiterando que não existe certo ou errado e o que vale é usar algo que represente bem o que se quer expressar como identidade.

Uma opção é deixar uma maior concentração de fios na lateral do rosto, com entrecortes em camadas ultrafinas, para que parte da testa apareça e crie o efeito ideal. Também é possível criar camadas mais longas ao redor do rosto, antes de igualar à altura do corte de todo o cabelo. Caso a pessoa esteja indecisa sobre a escolha, o indicado é pedir ao cabeleireiro para ir cortando aos poucos, assim é possível avaliar o comprimento e espessura até encontrar o que mais agrada.

Cuidados diários

Depois de aderir às franjas, fique atenta aos cuidados especiais que precisam ser incorporados à rotina. Vale lembrar que elas exigem controle e são estilos de alta manutenção, o que significa que podem não ser tão práticas no dia a dia. As soft bangs são consideradas levemente mais complicadas de cuidar, pois precisam ser aparadas com uma frequência um pouco maior do que outros estilos.

Além disso, quando se trata de finalização, as versões de franjas mais finas costumam não ficar muito tempo no lugar. “É comum que a pessoa com franja fique passando bastante a mão na região e isso tende a deixar os fios oleosos, por isso, indico fazer uso de um shampoo a seco que consegue absorver a oleosidade e dar uma textura mais fresh e despojada”, recomenda o especialista.