Garimpo na arquitetura pode trazer novo significado para móveis e decoração

Um dos significados da palavra garimpo está atrelado ao terreno ou local onde se exploram metais ou minerais preciosos. Entretanto, agora, garimpar também passou a ser associado à atividade de ressignificar o valor e a estética de variados itens. De roupas a móveis, o intuito é buscar peças antigas e dar a elas um novo uso, contribuindo não apenas para um visual único, mas também para o meio ambiente como um todo.

A arquiteta Gigi Gorenstein, curadora do projeto Garimpo na Casa, enxerga a arte de garimpar como um exercício necessário do ponto de vista sustentável e muito prazeroso. Além de contribuir para uma sociedade mais consciente sobre o consumo, reaproveitar objetos garante uma decoração única aos projetos.

“É uma iniciativa sustentável, de pronta entrega e tem uma curadoria por trás que garante uma boa análise da qualidade do produto”, diz. Contudo, ela explica que se for da vontade do cliente, ele pode procurar e escolher a peça ideal para compor o ambiente, ressignificando o móvel por meio do restauro ou deixando o deixando com marcas de uso charmosas.

“Com certeza, o garimpo combina com todos os estilos de décor”, afirma a arquiteta. Existe uma gama alta de artigos para garimpar, o que ajuda na hora de encontrar algo dentro da proposta de decoração escolhida. “As peças antigas são muitas, mas existem peças compradas há um ano ou há 10, 20 anos, realmente atuais. O objetivo é usar uma peça que não será jogada fora”, complementa Gigi Gorenstein.

Isso porque o garimpo é diferente do reaproveitamento de itens vistos como descartáveis completamente. A intenção é não jogar nada fora e sim reutilizar o artigo, restaurar ou deixar as marcas de uso para manter a história marcada ali. E graças ao avanço da tecnologia, a arte de garimpar se tornou mais fácil. Leilões online, sites de vendas especializados em móveis e artigos de décor antigos e lojas digitais de usados são opções que ajudam no momento de realizar uma compra no conforto do sofá.

No garimpo de móveis e decoração, o que não falta são opções. Entretanto, alguns artigos ainda são mais procurados do que outros. De acordo com a arquiteta Gigi, as cinco peças mais buscadas são cadeiras, sofás, carrinhos para chá, mesas de centro e cristaleiras.