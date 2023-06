Gkay fala sobre reversão de procedimentos estéticos: "Tinha distorção de imagem"

publicidade

A influenciadora Gkay contou em entrevista que sofria com distorção de imagem antes de reverter os procedimentos estéticos realizados em seu rosto. O bate-papo aconteceu em uma live, nesta segunda-feira, e a humorista revelou os detalhes do processo de reversão. "Tirei três litros de ácido hialurônico que tinha no rosto. Eu tinha um pouco de distorção de imagem. Lábio carnudo é uma coisa, salsicha é outra", contou bem-humorada.

A atriz compartilhou que, a princípio, pensou que voltar atrás nos procedimentos prejudicaria sua autoestima. "Achei que ia ficar com a autoestima mais baixa, mas foi o contrário, me sinto muito melhor hoje. Inclusive, não teria feito muitos procedimentos que fiz", desabafa.

Gkay finalizou dizendo achar que, muitas vezes, as pessoas perdem perde a mão em se comparar: "Hoje tento não me comparar porque o legal é a gente fazer nosso trabalho e a pessoa gostar do que a gente faz, não do que o outro está fazendo e a gente está copiando", concluiu.

Veja Também