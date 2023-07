Loiro Barbie: 4 cuidados importantes para ter um cabelo loiro platinado igual ao da boneca

publicidade

O filme “Barbie”, protagonizado pela atriz Margot Robbie, já é um verdadeiro sucesso no mundo todo. E o que vem ganhando cada vez mais a atenção dos fãs é o cabelo loiro platinado, conhecido como “loiro Barbie”, característica marcante da boneca. O tom está sempre em alta e outras famosas também já aderiram, como a memorável estrela de Hollywood Marilyn Monroe e as cantoras Madonna, Katy Perry e Lady Gaga.

A hairstylist Marcella Dias, sócia do Mega Studio Be Emotion, destaca que existe uma variedade de tons para considerar. Os mais populares são o loiro platinado, que é um tom muito claro e que realmente imita a cor do cabelo da Barbie; o loiro morango, com nuances de rosa, menos impactante que o platinado; e o loiro mel, mais quente e dourado, que pode ser uma boa opção para quem tem o tom de pele quente. Para quem deseja ter a tonalidade de loiro da icônica boneca, a especialista recomenda alguns cuidados necessários que preservam a saúde e beleza dos fios. Confira:

1) Hidrate bem os cabelos

O processo de descoloração, característico do “loiro Barbie”, pode deixar o cabelo ressecado e poroso, além de frizado e quebradiço. Por isso, é importante hidratá-lo regularmente. “Isso pode ser feito por meio de condicionadores e/ou máscaras capilares potentes, optando, sempre, por produtos específicos para cabelos loiros”, recomenda Marcella, que ainda indica incluir shampoos e condicionadores tonificantes no cronograma capilar, pois irão ajudar a manter o tom e combater o desbotamento ou o amarelamento.

2) Tenha um bom protetor térmico

Em decorrência do forte impacto químico que o cabelo loiro sofre, os fios se tornam mais suscetíveis a danos, especialmente aqueles causados pelo calor, ou seja, por fontes térmicas. “Por causa do intenso processo de descoloração, as madeixas, de forma inevitável, ficam mais fragilizadas e propensas a determinados prejuízos, como a alteração da cor, que ocorre pela queimadura do fio”, explica. Dessa forma, torna-se imprescindível proteger o cabelo com protetores térmicos ao usar ferramentas de calor.

3) Proteja os fios do sol

Assim como as fontes de calor, os raios solares podem desbotar a cor do cabelo e causar danos severos, principalmente quando exposto ao sol durante longos períodos de tempo. “Para preservar a saúde dos fios, é essencial usar sprays, óleos, leave-ins ou cremes capilares que possuam proteção solar. Atualmente, existem diversas opções acessíveis no mercado e que vão ajudar a cuidar das madeixas na praia e/ou piscina”, acrescenta a hairstylist.

4) Evite produtos com sulfatos

Cosméticos com sulfatos podem ser especialmente prejudiciais para cabelos coloridos, pois desbotam a cor de forma mais rápida. Além disso, produtos com alto teor de álcool na composição podem ressecar ainda mais o cabelo, um grande problema para o loiro, que já possui tal propensão devido ao processo químico. “Não deixe de ler os componentes dos produtos que for utilizar, afinal, cabelos com esse nível de descoloração precisam ter cuidados redobrados e contínuos”, comenta.

De acordo com a especialista, qualquer tipo de cabelo pode ser tingido de loiro, mas há alguns pontos a se considerar. Para chegar a essas tonalidades mais extremas, é necessário, em grande parte das vezes, descolorir os fios primeiro, especialmente se o cabelo tiver um tom mais escuro. Após a descoloração, a cor loira desejada é aplicada.

Este é um processo que pode ser bastante prejudicial e agressivo, então, é fortemente recomendado que seja realizado por um profissional. Além disso, se o cabelo já estiver danificado ou enfraquecido, pode não ser uma boa ideia descolorir ou tingir, até que esteja em melhor condição.

“É importante lembrar que, embora a cor do cabelo possa ser uma maneira divertida de expressar sua personalidade e estilo, é também um compromisso significativo. O cabelo loiro exige muita manutenção e cuidado e pode ser caro manter a cor. Por isso, certifique-se de estar preparado para isso antes de decidir mudar”, finaliza a expert.