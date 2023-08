Loucura por Sapatos acontece de 5 a 15 de outubro em Novo Hamburgo

publicidade

A feira Loucura por Sapatos já confirmou sua segunda edição do ano. O evento ocorrerá de 5 a 15 de outubro na Fenac, em Novo Hamburgo. Durante este período, o público poderá conferir promoções e lançamentos de calçados, roupas, bolsas e acessórios de centenas de marcas. “A expectativa é positiva, já que buscamos sempre trazer novidades para que nosso visitante tenha uma experiência completa no evento”, garante Adi Jeckel, coordenadora do evento.

Uma das novidades para esta edição é a parceria inédita da Fenac com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Dois Irmãos. O objetivo é oferecer condições especiais aos associados da entidade que estão interessados em expor na feira. “O estreitamento das relações da Fenac com a ACI proporcionou essa união em prol do desenvolvimento econômico regional. Nada melhor que a ACI se engajar junto à Fenac no movimento da Loucura por Sapatos”, enfatiza Marcio Jung, diretor-presidente da Fenac.

Além disso, junto à Loucura por Sapatos, acontecerá o 16º Festival de Cervejas Artesanais, que reunirá cervejarias da região apresentando os mais variados estilos da bebida. O evento também proporcionará happy hour com música ao vivo todos os dias. “Estamos trabalhando para trazer atrações diferenciadas ao palco do festival”, antecipou Adi. A Fenac oferece um espaço climatizado, com estacionamento para mais de 2 mil veículos, praça de alimentação no local e espaço kids com brinquedos.