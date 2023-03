Mês da Mulher: conheça quatro lideranças femininas no setor de logística

publicidade

O dia 8 de março é reconhecido pela ONU como o Dia Internacional da Mulher, data responsável por dar reconhecimento à luta feminina por igualdade. O ambiente de trabalho, por exemplo, é um dos cenários onde a diferença de gênero se torna mais explícita. Segundo um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV, estima-se que 53,2% da população feminina esteja empregada ou em busca de emprego, enquanto esse número na população dos homens alcança os 72,6%.

Em meio às dificuldades, elas estão mudando a realidade em ambientes como logística, economia, investimentos, mundo digital, tecnologia, entre outros. Com isso, os setores vêm se transformando cada vez mais e as mulheres têm ocupado o espaço de referência para as futuras gerações. Conheça, abaixo, quatro lideranças e inspirações femininas no mundo da logística, dos e-commerces e negócios.

Juliana Lopes, Head de Growth na RoutEasy

Juliana Lopes é Head de Growth na RoutEasy, startup que oferece soluções 360 de logística para e-commerces e varejo. A profissional, com mais de 10 anos de experiência no mercado, é formada em Gestão Empresarial, Administração, Negócios e Marketing. Com MBA em Gestão de Marketing e pós-graduação em Gestão de Negócios, a líder está há mais de 4 anos atuando no mercado de logística.

Na equipe de Growth, Juliana atua com análise de dados, objetivos a serem atingidos e experimentos que podem estar ligados a todo o funil de aquisição, geração de receita, retenção e indicação. Já na área de Inbound Marketing, a profissional atua para conquistar pessoas e criar conexões com o intuito de gerar novas oportunidades de negócios sustentáveis de valor agregado para os clientes.

Karina Amaro, Head de Finanças e Administrativo na Motz

Karina é Head de Finanças e Administrativo na Motz - transportadora digital da Votorantim Cimentos que agiliza e simplifica a jornada logística de caminhoneiros e embarcadores -, atuando com a implantação e liderança da área de Gente e Gestão, responsável por todas as áreas financeiras, jurídico, compras/facilities. Graduada em Administração de Empresas, com MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, soma experiências nas áreas de Faturamento, Arrecadação, Crédito e Cobrança, Performance, Planejamento e Pricing atuando em empresas nacionais e multinacionais de grande porte, como Votorantim Cimentos e Comgás.

Andrea Miranda, CEO e fundadora da Standout

Andrea é cientista de computação com mais de 30 anos de experiência em TI aplicada ao marketing digital e publicidade. Graduada em Ciência da Computação e pós-graduada em Automação e Informática Industrial na USP, Andrea foi Analista de Sistemas no Bradesco e gerente de Tecnologia de Informação na agência de publicidade americana Havas Worldwide.

Ela é CEO e cofundadora da Standout, martech referência em inteligência em trade marketing digital que auxilia marcas e indústrias a falarem diretamente com os seus públicos nas páginas de produtos dos e-commerces, e lidera a empresa no planejamento de estratégias e na criação e implementação da solução. A martech é proprietária de uma solução que permite a criação, edição e publicação de vitrines digitais, bem como da distribuição automática, em layout responsivo, e em tempo real dos mesmos nos e-commerces.

Juliana Vital, Global Chief Revenue Officer da Nubimetrics

Juliana Vital é Global Chief Revenue Officer na Nubimetrics. Publicitária, com pós-graduação em administração pela FGV, entrou no mundo digital logo no início da carreira, que tem mais de 17 anos. É especialista em reposicionamento de produtos, diagnóstico de operações de empresas e reestruturação completa (da linha de produtos, receitas, processos e estrutura) com foco em aumento de receita e eficiência.