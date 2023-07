Modelo com síndrome de Down usa look da 1ª Barbie com a mesma deficiência na estreia do filme

publicidade

A modelo e atriz ucraniana Sofia Sanchez, que tem síndrome de Down, foi à estreia mundial do filme Barbie, no domingo (9), em Los Angeles, usando o look da primeira boneca Barbie com Down. Lançada em abril deste ano, ela tem um vestido com estampa de borboleta e flor, das cores azul e amarela, presentes no símbolo que visa à conscientização sobre a síndrome.

O look da boneca, criada pela empresa de brinquedos Mattel em parceria com a Sociedade Nacional de Síndrome de Down dos Estados Unidos, tem ainda um colar rosa e órteses nos pés, que costumam ser usadas por crianças com Down. Além disso, ela foi desenvolvida com feições mais realistas, que representam algumas características das pessoas com essa deficiência, como o rosto mais arredondado e olhos em formato de amêndoas.

Sofia ganhou o look personalizado da grife infantil Dolores Petunia. Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo em que aparece se maquiando, além de vários registros da première. Dentre eles, o momento em que passa pelo tapete pink do evento e posa para uma foto com Margot Robbie, protagonista do filme.

O tapete pink, inclusive, serviu de passarela para famosos desfilarem com looks de tirar o fôlego. Margot estava com um vestido de gala deslumbrante inspirado na Barbie da coleção Solo in the Spotlight, dos anos 1960. O modelo é assinado por Daniel Roseberry, diretor criativo da grife Schiaparelli. Toda a peça é bordada em paetês, com várias camadas de tule e uma única rosa, pintada à mão. Veja aqui a galeria de fotos com outros figurinos que se destacaram.