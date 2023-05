Pré-estreia de "A Pequena Sereia" tem bate-papo sobre representatividade com dubladora de Ariel

publicidade

A pré-estreia do primeiro live-action de “A Pequena Sereia” na última terça-feira, em São Paulo, foi marcada por um bate-papo, idealizado pela Seda Boom, sobre representatividade, pertencimento e ancestralidade. O filme desde seu anúncio causou furor nas redes sociais com inúmeros debates sobre a representação de Ariel.

Comandado pela professora e ativista Grazi Mendes, o talk contou com Laura Castro, cantora, atriz e dubladora da sereia e da Rainha Charlotte, e com a comunicadora e influencer Bielle Elizabeth, falando principalmente sobre sonhos. “É importante as mulheres poderem narrar suas próprias histórias. Meninas pretas de origem periférica juntas falando sobre a materialização de sonhos é muito valioso", pontuou Grazi.

“Temos que falar da importância da representatividade, porque vi muita polêmica na internet sobre a cor da pele da Ariel, sobre os dreads da personagem, e as discussões mostram muito sobre a realidade do que a gente vive. Eu lembro a emoção que foi ver a Tiana como a primeira princesa preta da Disney, o quão feliz eu fiquei, ela virou tema do meu aniversário, eu cantava as músicas delas, porque afinal eu poderia sim ser uma princesa. Eu posso ser o que eu quiser ser. E é mágico saber que uma criança preta pode olhar uma personagem do cinema e se identificar, porque isso cria sonhos e possibilidades dentro dela”, dividiu a voz de Ariel na versão dublada do filme, Laura Castro.

Cada uma das speakers contribuiu com o que sonha e no que acredita para o futuro. Bielle, que fala em seu perfil sobre afirmação, moda e beleza, disse: "Sou uma mulher gorda, negra, crespa. Quando uma mulher assim está no campo da moda? Quando que ela é uma referência? Eu vou criar meu próprio caminho e minha própria história. Quero me ver representada nas marcas de luxo, nas passarelas". O filme “A Pequena Sereia” estreia oficialmente quinta-feira nos cinemas de todo o país.