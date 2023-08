Preenchimento labial: saiba como é feito o procedimento e qual o tempo de duração

publicidade

O preenchimento labial tem sido muito procurado por quem apresenta pouco volume nos lábios ou tem assimetria entre o lábio inferior e o superior. O procedimento consiste na aplicação de substâncias, como o ácido hialurônico, para preencher e aumentar o volume da região.

Indicado para pacientes que possuem pouco volume labial, envelhecimento dos lábios ou patologias na região bucal relacionadas a alguma intervenção dentária, essa técnica requer um diagnóstico e indicação de profissionais como cirurgião plástico, dermatologista ou cirurgião dentista.

Um dos motivos para a alta procura pelo preenchimento são os benefícios. O ácido hialurônico permite a correção de imperfeições e deixa os lábios proporcionais ao tamanho do rosto. Além disso, o procedimento é rápido e pode ser realizado entre 30 minutos e 1 hora. Por isso, não é necessário que o paciente se afaste de suas atividades diárias por muito tempo.

Segundo o doutor Paulo Zahr, presidente e fundador do grupo OdontoCompany, o procedimento é considerado minimamente invasivo e começa com a aplicação de uma anestesia local. “Após esse cuidado inicial, o cirurgião dentista injeta o ácido hialurônico - substância que preenche espaço nas células - na região labial. A substância pode ser aplicada em diferentes áreas, seja no arco do cupido (estrutura no centro do lábio superior), nos tubérculos (porção da mucosa externa do lábio), no filtro labial (intervalo entre o nariz e o lábio superior) e no contorno da boca”, explica.

Os resultados não são definitivos. No entanto, a aparência dos lábios pode durar por até um ano e meio, dependendo da qualidade do produto aplicado. Isso permite que o paciente vá se adaptando à mudança e consiga fazer ajustes, adicionando ou reduzindo o volume labial.

O cirurgião dentista ressalta que para encontrar especialistas indicados na realização do preenchimento, a recomendação é buscar uma clínica odontológica com uma equipe multidisciplinar preparada para examinar, diagnosticar e tratar diversos problemas orofaciais.