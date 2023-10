Produção de maquiagem para o Halloween exige cuidados; entenda

publicidade

Cada vez mais presente na cultura brasileira, as festas de Halloween, ou Dia das Bruxas, exploram a criatividade dos seus entusiastas através das suas fantasias características e maquiagens assustadoramente bem elaboradas. Durante as celebrações, personagens como as tradicionais caveiras mexicanas, os palhaços e zumbis são frequentemente representados e requerem grandes quantidades de produtos na pele para atingir os resultados esperados.

Com as fantasias se tornando mais complexas ao passo que a festa se populariza no Brasil, a professora de Estética e Cosmética da Fadergs Claudete Carvalho comenta que a caracterização tem se tornado ainda mais desenvolvida e demanda habilidades mais sofisticadas. “Para haver uma garantia de qualidade da maquiagem, é importante buscar a orientação ou a execução de um profissional da área”, comenta.

Antes da festa

No caso das pessoas que planejam produzir suas fantasias e maquiagens em casa, a professora destaca dois cuidados necessários: o uso compartilhado de utensílios e a validade dos produtos. “É preciso estar atento aos riscos de contaminação cruzada quando se compartilha pincéis e demais objetos com outras pessoas, assim como os produtos fora da validade, ou que não estão em conformidade com a Anvisa, que podem trazer danos profundos à pele”.

O primeiro passo para preparar a pele para a maquiagem está na limpeza. A professora reforça que utilizar produtos adequados ao tipo de pele auxilia tanto na manutenção do equilíbrio da epiderme quanto na fixação da maquiagem no rosto e na sua durabilidade.

Depois da festa

Depois de curtir as festas à fantasia ou as brincadeiras de “doces ou travessuras?”, retirar as maquiagens de maneira adequada é fundamental para manter a saúde da pele. “Remover os produtos corretamente mantém a qualidade da pele e auxilia no combate à dermatite ou a alergias na epiderme. Após a retirada das maquiagens, aconselha-se prosseguir com a sua rotina de skincare diária”, reforça.

A professora comenta também que para as makes que utilizam produtos oclusivos, aqueles que formam uma camada para impedir a perda de água da pele para o ambiente, há a necessidade do uso de demaquilantes específicos, como os bifásicos ou os óleos de limpeza. Desenhos como as clássicas caveiras mexicanas e personagens como os palhaços são populares e costumam utilizar esse tipo de produto como base.