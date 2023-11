Rio Grande do Sul Fashion Week ocorre nos dias 16 e 17 de novembro em Porto Alegre

publicidade

A 2ª edição do Rio Grande do Sul Fashion Week acontecerá nos dias 16 e 17 de novembro em Porto Alegre, no Paço dos Açorianos. O evento de moda integra o Circuito Nacional Fashion, liderado por Flávio Kyann, e tem Tatiana Sulepa como head manager em sua versão gaúcha.

Os desfiles iniciam às 19h. Nos dois dias, estarão na passarela John John, Riachuelo, Krug Crocheteria, Rabusch, Rienza Cosméticos, Passeio da Graça, Leviossa, Lou Medina & Ju Mousquer Collab, Stefanello Alfaiataria.

Também marcam presença os convidados especiais Kalil Nepomuceno, direito de Fortaleza, e o australiano Lewis Beilharz, radicado em Nova York, que encerra o evento apresentando a coleção que desfilou nas semanas de moda de Paris e Nova York.

Outra atração do RSFW são os Fashion Talks, que atraiu bastante público na edição de 2022. Confira a programação deste ano:

Dia 16:

• 16h - Josiane Luz (Rienza) - A comunicação através dos seus cabelos

• 16h30 - Dr. Alberto Hodara – Bate-papo sobre cirurgia plástica

• 17h - Kátia Costa - Moda, comportamento e atitudes em perfeita sintonia

• 17h30 - Dóris Antunes - Cores X Primeiras impressões

Dia 17:

• 16h - Lewis Beilharz - Experiência com a Paris Fashion Week

• 16h30 - Karen Gribel Dinnebier - Moda e sustentabilidade

• 17h - Vandressa Pretto - Autoestima e a moda

• 17h30 - Patrícia Machado Brand - Couro, moda, sustentabilidade e empreendedorismo

• 18h – Maria Fernanda Souto - Mercado do luxo e a moda

Conheça os convidados

• Lewis Beilharz: artista e designer australiano radicado em Nova York, onde fez pós-graduação em Artes Plásticas. Beilharz evoluiu sua arte para roupas e começou sua coleção de arte vestível de vanguarda. Sua marca foi usada por estrelas como Goyo, Sech, Mike Bahia no Grammy Latino, Billboard Music Awards e especiais da HBO.

• Kalil Nepomuceno: o cearense Kallil Nepomuceno, um dos nomes mais requisitados da alta costura brasileira, já vestiu celebridades como Ivete Sangalo e Claudia Leitte. Neste ano, ele traz para o RSFW a coleção "Gueto!", levando luxo e sustentabilidade para a passarela. A coleção compõe atitudes sustentáveis do estilista, que há anos utiliza da técnica de upcycling, reaproveitando tecidos, retalhos e matérias-primas do próprio ateliê para confecção de novas peças.