Saiba como escolher o protetor solar ideal para cada tipo de pele

A campanha Dezembro Laranja, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), desempenha um papel fundamental na conscientização sobre os perigos do câncer de pele e as medidas preventivas essenciais. Esta iniciativa ressalta a alarmante estatística de que os tumores de pele constituem 33% de todos os diagnósticos de câncer no Brasil. Conforme revelado pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), aproximadamente 185 mil novos casos são registrados anualmente no país.

A dermatologista Mayla Carbone, membro da SBD, esclarece que a pele é vulnerável a dois tipos de radiação ultravioleta que penetram a atmosfera terrestre: UVA e UVB. Ela destaca que, embora a radiação UVC também seja emitida pelo sol, esta é absorvida pela camada de ozônio, não alcançando a superfície da Terra.

"As radiações UVA e UVB podem danificar o DNA das células cutâneas, aumentando o risco de tumores, manchas na pele, envelhecimento precoce e queimaduras. Por isso, o uso regular de protetor solar surge como uma estratégia fundamental na prevenção do câncer de pele”, afirma.

A SBD também enfatiza a importância do uso contínuo de filtros solares não só na praia, mas também no dia a dia, aplicando pela manhã e reaplicando durante a tarde. Segundo a especialista, alguns protetores solares são enriquecidos com Vitamina C, potencializando seus efeitos e estimulando a produção de colágeno, além de combater os radicais livres.

“Também há excelentes produtos com ácido hialurônico, que promovem hidratação, e outros com ingredientes que tratam acne, clareiam manchas e controlam a oleosidade”, explica.

A dermatologista ressalta que para uma proteção efetiva, é essencial escolher um protetor solar fotoestável e que ofereça proteção contra a luz visível, além de considerar as necessidades específicas de cada tipo de pele. “A escolha do protetor ideal pode variar entre fórmulas físicas, químicas ou mistas”, explica. As opções recomendadas incluem:

• Pele oleosa: protetores em gel ou com alta concentração de água, proporcionando um toque mais seco;

• Pele seca: protetores cremosos, ricos em óleo, que hidratam enquanto protegem;

• Pele mista: produtos com alta concentração de água e óleo, mas com um toque aveludado;

• Peles sensíveis: fórmulas desenvolvidas para peles delicadas, que acalmam e protegem.

Com a chegada do verão, os especialistas alertam para o aumento involuntário da exposição solar. “Embora os raios UV sejam mais intensos durante esta estação, é vital manter a conscientização e a prevenção do câncer de pele durante todo o ano, independentemente das condições climáticas”, finaliza Mayla.