Saiba como higienizar roupas e ambientes para evitar crises alérgicas

A primavera, que começou neste sábado, é marcada pelo aparecimento de diversas alergias. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 30% da população brasileira é acometida por algum tipo diferente de alergia. Entre elas, a rinite se destaca pelas mudanças climáticas e outros fatores como tempo seco, devido à baixa umidade do ar. Para ajudar a controlar esse problema, Marinês Cassiano, especialista têxtil da 5àsec, traz algumas dicas importantes que podem ajudar quem sofre com crises alérgicas. Confira:

Tapetes, cortinas e bichos de pelúcia: estes itens geralmente acumulam poeiras e ácaros, prejudicando quem é acometido por crises alérgicas. Dessa forma, é recomendado a higienização de duas a quatro vezes ao ano, ou seja, principalmente entre as mudanças de estações.

Itens de cama: a recomendação é que semanalmente seja feita a troca e a higienização. Essas peças são de tecidos mais leves, mas por ter contato direto com a pele podem ter acúmulo de suor e atrair ácaros, que são prejudiciais para a saúde.

Já para os travesseiros, a regra muda. O ideal é que seja realizada a higienização de seis em seis meses. Como nenhum fabricante recomenda que os travesseiros sejam lavados em máquinas domésticas, para não os danificar, a melhor estratégia é recorrer a uma lavanderia especializada. Este é um ponto importante, pois caso a higienização e a secagem não tenha sido feita de forma correta, pode ocorrer o aparecimento de mofos e a proliferação de fungos

Armazenamento: como os itens de inverno não serão utilizados por alguns meses, é importante que o local em que eles ficarão esteja limpo e longe de pontos onde há umidade ou mofo. Proteja os cobertores e demais roupas de cama de frio com opções próprias para esse tipo de armazenamento ou sacos feitos de TNT. O processo é muito importante, pois minimiza a chance de danos aos itens.

Uma dica é evitar as embalagens de plástico, pois esse material não permite a circulação de ar adequada pela peça, o que aumenta as chances da proliferação dos fungos e de que a coberta fique com mau cheiro ou partes amareladas. A orientação é colocar no guarda-roupa os antimofos vendidos em supermercados. Além disso, é necessário lavar as peças antes de utilizá-las novamente com a chegada de temperaturas mais baixas.

Segundo a especialista têxtil, a limpeza e o armazenamento correto garantem a prevenção de crises alérgicas e doenças respiratórias. “A higienização e a forma de guardar itens do nosso dia a dia de maneira correta auxilia no bem-estar e em uma melhor qualidade de vida dentro de casa, além de prolongar a vida útil de tais peças. Por isso, é importante saber a periodicidade para as limpezas.”

Além disso, o indicado para quem sofre com as mudanças de estações é sempre priorizar a utilização de produtos neutros ou de coco, já que eles não emitem cheiros que possam prejudicar ou estimular novas crises.