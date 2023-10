Tendência “glossy hair”: conheça a tecnologia lamelar, que proporciona efeito de gloss no cabelo

publicidade

Uma novidade revolucionária chegou ao Brasil prometendo um efeito de gloss labial para todos os tipos de cabelos. Introduzida no país pela TRESemmé, a tecnologia lamelar corrige as irregularidades na superfície dos fios, refletindo mais luz e, consequentemente, gerando o famoso efeito gloss.

A nova linha Brilho Lamelar define o primeiro passo da TRESemmé na introdução da tecnologia no mercado brasileiro. Esta patente é composta por estruturas lamelares que atuam profundamente nos fios, preenchendo-os e selando-os de maneira eficaz. Combinada a uma nutrição intensa, essa abordagem resulta em uma superfície capilar uniforme, profundamente nutrida e com um brilho insuperável.

O efeito “glossy hair”, que já é tendência internacional, se assemelha à aplicação de gloss labial, mas desta vez nos cabelos. Com uma linha completa de produtos para lavagem, tratamento e finalização capilar, o lançamento promete cabelos com sete vezes mais brilho, além de restaurar a saúde e vitalidade de cada fio. Tudo isso sem precisar ir até o salão de beleza. A novidade é composta por shampoo, condicionador, máscara de tratamento, sérum e óleo finalizador, enriquecido com um blend de óleos de macadâmia e coco.

O shampoo e o condicionador da linha Brilho Lamelar foram formulados com expertise profissional, prometendo manter a limpeza e condicionamento dos fios com acabamento gloss impecável. Já a máscara de tratamento é enriquecida com um blend exclusivo de óleos e uma fórmula profissional, proporcionando nutrição instantânea e brilho radiante.

Para tratar e finalizar o cabelo, a linha ainda conta com uma dupla que ajuda a conseguir o desejado efeito gloss nos cabelos de forma rápida e prática. O destaque é o sérum de tratamento, o único de tratamento multifuncional do país aprimorado com a tecnologia lamelar e um blend exclusivo de óleos. Sua fórmula leve e versátil o torna adequado tanto para uso como tratamento ou como creme leave-in, oferecendo formas de uso versáteis.

Por último, o óleo finalizador nutritivo, enriquecido com um blend de óleos de macadâmia e coco, traz a sensação de uma finalização profissional em casa. Com propriedades que nutrem, alinham as pontas e restauram a maciez e o brilho dos cabelos, o produto proporciona o efeito gloss instantâneo sem pesar.