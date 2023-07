Tons terrosos são tendência: saiba como montar os looks

publicidade

Trazendo sofisticação, os tons terrosos são a aposta do inverno e a paleta vai desde o marrom-escuro até o claro, passando pelo caramelo e bege, permitindo diversas combinações. De acordo com o docente e coordenador de Moda do Senac Canoas, Ramón Rodolfo, o marrom traz elegância e transmite a sensação de segurança e conforto. “Para combinar de forma elegante e não parecer um tronco de árvore, podemos optar por tons que não sejam tão contrastantes, no sentido de um muito claro e outro muito escuro, mas tons que fiquem próximos”, comenta.

O professor destaca que muitas pessoas têm dificuldade em combinar a cor nos looks, mas ela pode ser trabalhada tanto em composições monocromáticas quanto com mais de uma cor. “É interessante brincar com as texturas, desde que uma textura chame mais atenção. Não ir pelo lado do exagero. Se eu tenho uma textura muito forte na parte inferior, posso optar por texturas mais suaves na parte superior ou vice-versa", salienta.

Para quem quer acompanhar as tendências da estação, Ramón defende que as opções são um bom tricô ou casaco de tom terroso que possa ser utilizado em várias propostas. Em relação à versatilidade, ele indica investir em roupas mais básicas: “Uma peça que não tenha tanta informação, peças mais clean, até para combinar com outras e conseguir utilizar em mais ocasiões e por mais tempo.”.

Veja Também

Outro ponto que o especialista evidencia é a importância de saber escolher os acessórios, pois eles são os responsáveis por comunicar a identidade de cada um. “A dica que eu dou é que a gente consiga identificar primeiramente o nosso estilo, quem nós somos e quais são os acessórios que combinam com esse estilo para depois investir neles”, ressalta.

Siga o Bella Mais no Instagram