A Arte pensada para o amanhã

Lançar a MIAC – Mostra Internacional de Arte Contemporânea – nesta semana em Porto Alegre, esse novo evento que criei para esta cidade, é a realização de um sonho ao mesmo tempo que sinto que seja um tiro de coragem em meio ao medo. Realizar um sonho nesse momento não significa apenas comemorar, mas também lutar para que consigamos juntar todas as peças necessárias entre o burocrático e o artístico para a criação de uma mostra de arte nova, que de cara se propõe a trazer nomes como Tom Zé, Ernesto Neto, Zé Miguel Wisnik, Sandra Benites, Lucio Bazzalo e Mariana Cinat para dividirem seus trabalhos e pensamentos numa mostra com convidados locais como Xadalu, Silvia Duarte, Julha Franz, Viridiana, Tarson Núñes, Izis Abreu, entre tantos outros.

Depois de 18 anos trabalhando com festivais e projetos culturais de programação e produção artística, surge um novo ciclo em que entendi que estava na hora de me aventurar no desafio de criar um projeto artístico de caráter público, porém autoral, independente, em que eu pudesse, a partir das minhas investigações e da minha vivência em Porto Alegre, pensar algo pra cidade para que as pessoas tivessem mais um bom motivo para sair de casa, ocupar espaços e se encontrar com artistas e suas criações, com pesquisadores, com profissionais compromissados com questões que vislumbram um futuro, com o belo, com a diversão!

Nesses tempos de crises (muitas!) em que estamos vivendo, a insegurança de inaugurar uma Mostra Internacional de Arte era grande, meses refletindo e tentando elaborar o que poderia ser feito, se deveria ter feito algo nesse sentido… mas cada vez mais tenho fé na força da arte, da importância da manifestação pública por parte dos artistas desse mundo. Aos poucos, conversando com parceira/os de longa data e introduzindo o desejo de criar a MIAC, fui sendo fortalecido ainda mais por esses realizadores: artistas, gestores, diretores de espaços, produtores. E, assim, nasceu a Mostra Internacional de Arte Contemporânea em Porto Alegre ocupando as ruas da cidade, a Casa de Cultura Mario Quintana, o MAC-RS, o Theatro São Pedro, o Agulha, a Fábrica do Futuro, a Galeria La Photo e a Vila Flores com uma programação transdisciplinar.

Com a MIAC queremos borrar as linguagens artísticas e apresentar shows performáticos e ou com elementos visuais, procurar espetáculos em que a dança se confunda com a performance visual, com a dramaturgia, com a literatura… tudo junto provocando mais sensações, experimentando onde mais as manifestações artísticas podem funcionar, se desafiando a transformar o olhar das pessoas, a colocá-las em contato com o novo.

Com isso, temos uma programação como o Cortejo Cultural de Silvia Duarte e Túlio Quevedo que circulou pelas ruas com show, dança, circo, teatro, DJ, tudo junto misturado em harmonia. Teremos uma exposição instalativa na galeria La Photo com performance da artista Julha Franz, o show performático e visual da Viridiana e uma performance tecnológica com DJ, Lucio Bazzalo e Mariana Cinat, no Agulha.

Além dos trabalhos artísticos como normalmente conhecemos, teremos ainda uma programação de aulas e conversas sobre questões que atravessam o universo das artes, e tantos outros como economia criativa, decolonização, cosmologias indígenas, curadoria, tecnologia e sustentabilidade. Dentro da programação reflexiva, teremos também duas manifestações culturais e artísticas que quero trazer sempre pra perto da MIAC: a moda e a gastronomia. Hoje mesmo teremos o seminário "O futuro é feito à mão" comandado pela Marcella Lorenzon e Luciano Potter, criadores do Moda Importa com convidados incríveis para debater sobre questões éticas dentro desses dois universos essenciais e que representam, como as outras linguagens artísticas, uma sociedade.

Assim, com esses desejos pulsantes e com a necessidade de ações como esta que nos ajudam a respirar em meio ao sufoco da vida cotidiana, é que – com alegria! – lançamos a MIAC em Porto Alegre, no dia 13 de outubro, junto ao show Língua Brasileira de Tom Zé. Nesse dia anunciamos as datas da primeira edição da Mostra Internacional de Arte Contemporânea que ocorrerá de 30 de março a 9 de abril de 2023 em formato parecido com este que o público da cidade pode experimentar nesse final de semana!

Queremos encher a cidade de arte pensada pro hoje e pro amanhã, de novas estéticas que dialoguem com assuntos contemporâneos, de encontros, de alegria, de fúria, de som e de beleza.

Sejam bem vindos-vindas-vindes a MIAC.

* Idealizador e diretor da MIAC

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

14h30, Foyer Nobre do Theatro São Pedro: “Descolonizando o Brasil” (Eduardo Bueno).

16h, Fábrica do Futuro: Seminário O Futuro é feito à Mão: Painel Moda – Org. Marcella Lorenzon e Luciano Potter (moda importa) com Anne - Atelier Contextura, Bianca - Birô Atelier e Lu Gastal.

16h, Vila Flores: Cosmologia indígena na arte contemporânea (Sandra Benites, Xadalu Tupã Jekupé e Andreia Duarte);

16h às 22h, La Photo: Iconoclasta (Julha Franz/Pedro Karg);

17h30, Fábrica do Futuro: Seminário O Futuro é feito à Mão: Painel Gastronomia.

10h às 20h- CCMQ: Céu

21h, Amplo. Festa Performance.