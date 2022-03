Chance única para rever a Cachorro Grande

publicidade

A capital gaúcha vai ganhar um presente mais que especial no dia do seu aniversário de 250 anos: a banda Cachorro Grande vai se reunir na sua formação clássica na noite de 26 de março para um show único. O Auditório Araújo Vianna, patrimônio cultural da cidade, será o palco desse espetáculo, e os ingressos estão à venda pelo www.sympla.com.br. A apresentação será às 21h.

A banda de rock Cachorro Grande encerrou suas atividades há três anos, mas os cinco membros da formação clássica vão se reunir para uma única apresentação neste sábado. O repertório da noite vai ser para fã nenhum botar defeito. Estão previstas canções de sucesso como “Lunático”, “Sexperienced”, “Você Não Sabe o que Perdeu”, “Sinceramente”, “Dia Perfeito”, “Hey Amigo!”, “Que Loucura!” e muito mais vai se reunir para uma única apresentação. “Esse show é um presente da Opinião Produtora e da Cachorro Grande não só para os fãs, mas para todos os porto-alegrenses que viram a banda nascer e crescer na nossa cidade amada”, comenta o vocalista Beto Bruno.

O show contará com a formação clássica, incluindo Beto Bruno (vocal), Marcelo Gross (guitarra), Rodolfo Krieger (baixo), Pedro Pelotas (teclado) e Gabriel “Boizinho” Azambuja (bateria).

A apresentação será exatamente neste dia 26 de março, data que marca oficialmente o aniversário de Porto Alegre. O local também é especial: o Auditório Araújo Vianna, tombado patrimônio cultural da capital, será o palco desse espetáculo. Os membros da banda estão muito felizes e orgulhosos por fazerem parte dessa grande e importante festa.