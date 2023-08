De volta pra casa

publicidade

Mel Lisboa pode ter nascido em Porto Alegre, mas foi o estado do Rio de Janeiro que a lançou nas telas dos brasileiros. A então estudante de cinema da Universidade Federal Fluminense, na época com 19 anos, ganhou fama com a minissérie “Presença de Anita”, de 2001.

Mel não terminou a faculdade, decidiu saltar direto para a carreira de atriz. Os mais de 20 anos de estrada acumulam títulos no cinema, na televisão e no teatro, com personagens das mais variadas personalidades. Mel e as mulheres de tinta no papel para as quais deu vida viajaram o mundo - e volta e meia esse mundo tinha um gostinho gaúcho.

Mel é filha de Bebeto Alves, um dos principais expoentes da música tradicional do Rio Grande do Sul. Ela compartilha com o pai o carinho por um espaço especial da capital: o Theatro São Pedro.

Um de cada vez, no palco desse teatro, Mel e Bebeto emocionaram multidões. Um de cada vez, no palco desse teatro, Mel e Bebeto enfrentaram desafios. No palco desse teatro, filha e pai viveram, ainda que um de cada vez.

A última vez que Mel esteve no palco desse teatro foi, justamente, no velório do pai. Em novembro de 2022, ela celebrou a sua vida ao lado de familiares, amigos e colegas de longa data.

Agora, Mel volta ao São Pedro, nas suas palavras, “um dos teatros mais bonitos do Brasil”. Mel vive a volátil enfermeira Annie Wilkes em “Misery”, peça baseada no livro homônimo de Stephen King. A estreia foi ontem, e as próximas apresentações são neste sábado, 26, às 20h, e domingo, 27, às 18h.

“É muito emocionante pra mim estar em Porto Alegre de novo”, garante a atriz. É a vez de Mel dar vida a mais uma personagem, mais uma mulher criada com tinta no papel e personificada por ela. Naquele mesmo teatro, Mel se entrega novamente a outra história, outro universo.

Neste final de semana, Mel volta pra casa. E Porto Alegre está de braços abertos.

*Supervisão de Luiz Gonzaga Lopes