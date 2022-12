Domingo com música e diversão na Zona Sul

publicidade

Porto Alegre é uma cidade de se criar tradições em diversos eventos culturais. Podem ser listados alguns que remontam aos anos 1950, como é o caso da Feira do Livro de Porto Alegre, que chegará a sua 69ª edição em novembro de 2023, o Porto Alegre em Cena que terá a sua 30ª edição em setembro de 2023, o Porto Verão Alegre que dará início a sua 24ª edição no próximo dia 10 de janeiro, com mais de 124 atrações. Em um descolado bar da Zona Sul de Porto Alegre, o Soulz, os quatro sócios estão há quase três anos criando eventos especiais que sempre unem música, diversão e um embalo ímpar.

Um dos eventos que foi se firmando na grade de programação da casa que já recebeu nomes como Marzo Couto, Marietti Fialho, Rafa Machado, Otto Gomes, Lucas e Gabriel, Fabão, Andréa Cavalheiro, Acústico Reggae, Adi, entre outros, é o Domingo Maior, uma ideia de movimentar o dia que nem sempre tinha grande público, com uma reunião dos músicos que tocam regularmente na casa em uma tarde/noite por mês. O evento foi realizado a primeira vez no dia 14 de novembro de 2021 e terá a sua 14ª edição neste domingo de Natal, 25 de dezembro, a partir das 17h09min, horário que conecta como endereço do Soulz, na Avenida Otto Niemeyer, 1709, bairro Camaquã, na Zona Sul da Capital.

A formação da banda que chegou a ter até dez pessoas no palco será mais enxuta nesta última edição do ano, em um quarteto com Lú Vieira (voz e guitarra), Felipe Guigas (voz e violão), Rick De La Torre (bateria) e Zine (baixo). No repertório, estará o melhor do reggae, rock, rap, funk, soul, punk nacional e internacional, com canções de Tim Maia, Jorge BenJor, Charlie Brown Jr., Raimundos, O Rappa, Natiruts, Amy Winehouse, Jackson 5, Mc Hariel e outros. “ Esse será o Domingo Maior para fechar o ano! Será a 13ª edição de um projeto que juntamos os músicos residentes e convidados. Toda a edição tem sua peculiaridade, nunca é igual! Queremos que essa seja um ‘esquenta’ para o Domingo Maior de inauguração do Soulz da Orla!, declara o sócio da casa, João Henrique Pimentel, fazendo alusão ao novo quiosque do Soulz, que deve abrir em janeiro, na Orla do Guaíba, próximo à Usina do Gasômetro. João Pimentel falou na 13ª edição no Soulz sem contar uma edição especial do Domingo Maior que foi realizada em parceria com o Barcelos Beer & Food, outra casa descolada da Zona Sul, no mês de setembro, quando a banda do DM se apresentou como a atração principal do Barcelos.