Kiss em Porto Alegre: O último beijo em noite de celebração do Rock

publicidade

Em sua terceira – e última – apresentação em Porto Alegre, os quatro roqueiros do Kiss emocionaram os mais de 20 mil fãs presentes na Arena do Grêmio, na última terça-feira. A exibição do quarteto, como era esperado, teve os principais hits da banda, pirotecnia, as tradicionais e singulares performances de cada membro e uma virtuosa interação com o público, marcando o espetáculo em solo gaúcho do giro mundial “End Of The Road Tour”. Tudo isso com um pouco também de nostalgia e em tom de despedida desses roqueiros prestes a completarem 50 anos de estrada.

Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer e Tommy Thayer surgiram no palco com suas roupas e maquiagens únicas, em meio a efeitos visuais e sonoros, para entregar as canções de vários períodos da banda. Mas dessa noite de celebração do Rock e de despedida, é preciso destacar as diversas vezes, entre uma música e outra, que Paul Stanley vibrou com o público por estarem em Porto Alegre naquele dia, repetindo em diversas ocasiões o nome da cidade, que então recebia o grupo pela última vez. O frontman foi extremamente simpático ao convidar, ao longo de quase duas horas de espetáculo, o público a cantar e interagir com a banda norte-americana.

Em seu momento mais exclusivo, Stanley deslizou em um cabo de cabo de aço, sobre o público presente na pista, para na outra parte cantar e encantar, mais próximo de outros grupos de fãs na Arena. Eis que ele retorna ao palco principal, também no suporte, ao som de “I Was Made for Lovin' You”.

Não menos delirantes foram as performances individuais de Tommy Thayer, enlouquecendo os fãs na guitarra ao som de “Gold Gin”, e de Eric Singer, que hipnotizou a plateia por vários minutos na bateria. Outro grande momento, certamente dos mais esperados, foi o de Gene Simmons fazendo caretas e soltando sangue de mentirinha pela boca, durante “God of Thunder”.

O espetáculo ficou ainda mais completo quando a plateia reverenciou a banda gritando “Kiss, Kiss, Kiss” e embalou luzes de celulares para acompanhar o show. Isso sem falar nos momentos finais do espetáculo com balões voando pelo estádio e chuva de papel picado, marcando o encerramento ao som, claro, de “Rock And Roll All Nite”.

A grande noite de despedida do Kiss de seus giros mundiais teve o barulho e a energia da Hit The Noise no show de abertura. A banda porto-alegrense empolgou o público com som pesado e vibrante. Formado em 2018, o grupo reúne Luciano Schneider (voz), Daniel Sasso (bateria), Leonardo Theobald (guitarra) e Marcel Bittencourt (baixo). Além de músicas do seu disco e do EP ao vivo (disponíveis nas plataformas), como “The Moon e “Poor Spirit”, a Hit The Noise apresentou uma novidade: “Lighter Than Life”. “Foi uma experiência inesquecível”, segundo contaram os integrantes nas redes sociais logo depois do show para milhares de pessoas na Arena.

E então veio o Kiss, emocionando todos os fãs em solo porto-alegrense. Uma noite, uma data e uma ocasião de celebração do Rock para ficarem na história. Isso também porque foi o show em que o grupo se despediu dos palcos por aqui. O fim da estrada e um último beijo. Mas a história não termina. Quem reverencia o ritmo e a banda sempre vai querer “rock and roll all night and party every day”.

* Jornalista. Editora no Correio do Povo. Escreve no blog Cena Rock.