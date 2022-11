Lançando luz nos monumentos de Porto Alegre

publicidade

A formação da identidade cultural e o fortalecimento do espírito cidadão de uma comunidade passam pelo conhecimento e questionamento dos símbolos que marcam sua história e ocupam seu espaço. Monumentos e obras públicas são parte fundamental desse universo simbólico e material que ajuda a desenhar o perfil urbano de uma cidade e faz parte do nosso cotidiano – mesmo que às vezes a familiaridade com esses marcos contribua para invisibilizá-los em muitos casos.

Porto Alegre é pródiga em padrões pontuando sua paisagem. São centenas de monumentos históricos, bustos, estátuas, obeliscos, fontes ornamentais, construções cemiteriais e obras públicas de arte moderna e contemporânea. Esse patrimônio copioso pertencente à sociedade é percebido de diversas formas: alguns monumentos viraram cartão-postal e são motivo de orgulho local, outros foram esquecidos ou sequer chegaram a ser um dia reconhecidos; uns estão conservados e recebem manutenção, mas boa parte está depredada, retirada de circulação ou até desaparecida.

É justamente com o objetivo de despertar a atenção para o significado histórico-social e a qualidade artística e cultural de monumentos e obras públicas de Porto Alegre que foi criado o Noite dos Museus Monumentos, uma iniciativa do Instituto Noite dos Museus – entidade sem fins lucrativos que desenvolve projetos de cunho cultural, social e educativo. Nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, 12 patrimônios da capital gaúcha ganharão uma iluminação cênica e receberão visitas guiadas – sendo que seis desses monumentos terão também palcos com shows de atrações musicais locais.

O projeto é um desdobramento do Noite dos Museus, evento que desde 2016 mobiliza os principais museus e instituições culturais de Porto Alegre, que abrem suas portas excepcionalmente durante uma noite para receber o público com uma programação artística especial. Iniciativa que de imediato cativou o público, o NDM reúne um número cada vez maior de participantes a cada edição – em 2022, cerca de 180 mil pessoas visitaram mais de 20 espaços culturais e acompanharam 80 apresentações musicais em uma única noite.

Já para a primeira edição do Noite dos Museus Monumentos foram selecionados diferentes tipos de marcos públicos, espalhados por várias regiões da cidade: as estátuas “Mãe Oxum” e “Índia Obirici”, os painéis “Homens e Touros” (de autoria do escultor Francisco Stockinger) e em homenagem a Loureiro da Silva (do artista Vasco Prado), o conjunto de estatuária “Afluentes do Guaíba”, o “Chafariz Imperial” no Parque Farroupilha e os monumentos aos Açorianos, ao Expedicionário, ao General Osório, a Júlio de Castilhos e aos escritores Carlos Drummond de Andrade e Mario Quintana, além do icônico “O Laçador”.

O foco do projeto é aguçar na comunidade o interesse por essas obras públicas, compartilhando nas visitas aos locais informações sobre a história, o valor artístico, as curiosidades e o contexto social, político e urbano de cada monumento. A meta é estimular a consciência patrimonial, a fim de que os porto-alegrenses, individualmente e em conjunto, conheçam melhor a cidade onde vivem e unam-se ao poder público e à iniciativa privada para zelar pela conservação e memória desses monumentos.

O olhar mais atento para esse patrimônio, porém, não pretende incentivar apenas a valorização e o cuidado: a meta é também ressignificar esses marcos paisagísticos a partir da perspectiva e da sensibilidade atuais. As estátuas da “Mãe Oxum” e da “Índia Obirici”, por exemplo, nos indagam a respeito da quase inexistência de monumentos homenageando personalidades ou contribuições das culturas negra e indígena. Por outro lado, a quantidade e grandiosidade das estátuas dedicadas a políticos e militares – homens brancos da elite econômica – dão conta do privilégio a representações ligadas aos estratos mais afluentes e poderosos da sociedade, em detrimento de grupos sociais e étnicos colocados à margem da narrativa oficial da cidade. Nesse sentido, também cabe o questionamento a respeito do papel que representam hoje no imaginário social autoridades do passado como o General Osório e o líder político Júlio de Castilhos, episódios históricos como o povoamento pioneiro da região por imigrantes açorianos e imagens cultuadas e naturalizadas como a do gaúcho campeiro.

Enfim, são várias e ricas as abordagens propiciadas por esse conjunto de obras públicas – em que se destacam, para além de questões históricas, políticas e sociais, o valor estético do trabalho de artistas conhecidos como Antonio Caringi, Carlos Tenius, Eloísa Tregnago e Nelson Boeira Fäedrich, além dos já citados Francisco Stockinger e Vasco Prado. O Noite dos Museus Monumentos ganhará ainda uma ativação online no portal noitedosmuseus.com.br, onde mais 18 marcos públicos de Porto Alegre serão apresentados ao público, juntando-se aos 12 presenciais destacados pelo projeto.

A base de informações para a preparação desse material e a formação dos mediadores – que conta com consultoria técnica da pós-doutora em história Luciana da Costa de Oliveira, especialista em história da arte e do Rio Grande do Sul – é o precioso volume “A Escultura Pública de Porto Alegre – História, Contexto e Significado”, fruto da dissertação de mestrado e de mais de 25 anos de pesquisas do historiador da arte José Francisco Alves.

Para celebrar ainda mais esse (re)encontro da população com seu patrimônio histórico, seis dos 12 monumentos ganharão palcos montados ao lado, cada qual com uma programação musical específica: “Mãe Oxum” (música afro-gaúcha na orla de Ipanema), monumentos ao General Osório e a Drummond e Quintana (hip hop na Praça da Alfândega), “Afluentes do Guaíba” (música instrumental e orquestral nos Jardins do DMAE), “Monumento a Júlio de Castilhos” (samba na Concha Acústica do Multipalco do Theatro São Pedro) e “O Laçador” (música regionalista). Em breve será divulgada a programação completa de shows, com nomes das atrações e horários das apresentações. Depois de virar os holofotes para os museus de Porto Alegre, agora é a vez de os monumentos da cidade ganharem luz e palco. As noites dos monumentos prometem ser inesquecíveis.

* Jornalista cultural. Crítico de Cinema. Integrante do Conselho Artístico da Noite dos Museus.

Noite dos Museus Monumentos

Depois de movimentar Porto Alegre com visitas a espaços culturais, Noite dos Museus lança o projeto Monumentos. A programação contará com visitas guiadas, palestras e atrações musicais em doze lugares diferentes. Após cinco edições presenciais (2016, 2017, 2018, 2019 e 2022), reunindo 430 mil pessoas, o Instituto Noite dos Museus apresenta, agora, a Noite dos Museus - Monumentos. De 2 a 4 de dezembro, o público verá o cenário urbano da cidade com outros olhos. A iluminação cênica de monumentos e obras públicas da Capital novamente fará parte do projeto, além das visitas guiadas pré-agendadas na página do projeto e palestras. Também serão realizados shows musicais em seis monumentos. Para a primeira edição foram selecionados doze monumentos e obras públicas

No noitedosmuseus.com.br será possível conhecer os 12 monumentos, mais 18 outros marcos, totalizando 30 monumentos e obras públicas, baseados na pesquisa do mestre em artes visuais José Francisco Alves, publicada no livro “A Escultura Pública de Porto Alegre”