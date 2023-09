Marcos Frota: o emotivo dono do Mirage Circus

publicidade

Com mais de 50 anos de carreira, o ator Marcos Frota tem um longo currículo, seja no teatro, na teledramaturgia e no circo. O artista carrega na bagagem e no currículo o Mirage Circus, no qual é idealizador e fundador do projeto que está em cartaz desde junho em Porto Alegre. Em entrevista ao Correio do Povo, Marcos Frota destaca o sucesso do Mirage Circus na capital gaúcha, fala dos planos do circo e a importância do projeto.



O que é o projeto Mirage Circus?

O Mirage é um circo brasileiro, que tem o objetivo de manter a tradição do nosso país, em termos de estrutura e em termos de conteúdo. Nós somos uma equipe com 200 pessoas e todos nós somos envolvidos nesse projeto.



Por que Porto Alegre foi a cidade escolhida para instalar o Mirage Circus nesse período?

Foi um roteiro. Fomos para Curitiba e Florianópolis. A capital mais próxima dessas cidades era Porto Alegre. Só que a gente considera Porto Alegre como o lançamento nacional do projeto Mirage Circus.



Qual tua relação com o Rio Grande do Sul?

Eu tenho o maior respeito pelo Rio Grande do Sul, porque aqui tem um dos maiores festivais de cinema do Basil, que é o Festival de Cinema de Gramado. É um festival muito tradicional, que reconhece a importância do audiovisual. É um festival que reverencia o talento dos diretores, dos autores, roteiristas, atores, atrizes, músicos divulgadores e gestores. Aqui em Porto Alegre tem uma casa de espetáculo que eu respeito muito, o Theatro São Pedro.



Se tu tivesses que definir em uma palavra o Mirage Circus, ou sentimento, qual seria?

Alegria! Eu acho que o grande conteúdo de um circo é a alegria, é o estado de alegria, de vir e ficar feliz. Então, para mim, isso é uma das coisas mais importantes. Quando estamos no Mirage Circus, a gente fica leve, fica que nem criança.



Tem planos do Mirage Circus voltar para Porto Alegre?

Porto Alegre consagrou e abraçou o circo brasileiro. A gente faz um roteiro, incluindo todas as capitais. Inclusive Porto Alegre fez parte, mas agora vamos fazer no Nordeste, em São Paulo, Rio de Janeiro. Essa temporada em Porto Alegre entrou para a história. Foi impressionante a presença do público, a vibração das famílias e das crianças. É a maior temporada das últimas décadas de um circo no Brasil. Esse vai ser inesquecível.



Qual a próxima cidade que o Mirage Circus vai passar?

Nós estamos definindo, mas sabemos que vai ter mais uma cidade do Sul. O circo vai para Caxias do Sul. Acho importante levar a alegria do circo para o povo do Interior. Caxias do Sul é uma cidade forte, tem a Festa da Uva. Eu acho que tudo casa para o circo se apresentar em toda sua magnitude. Estou muito animado e a expectativa é muito boa para ir para Caxias do Sul.



Teve algum momento que marcou a passagem do Mirage Circus em Porto Alegre?

A campanha de doação de órgãos. Quando o circo transcende o seu lado artístico, o seu lado de entretenimento e exerce o seu lado de cidadania. Estamos lançando uma campanha de doação de órgãos que tem tudo para ser referência no Brasil inteiro e envolveu todos os profissionais de saúde, hospitais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, tabelionatos... Então, na minha avaliação esse foi o momento mais marcante da nossa temporada.



Tens planos de realizar mais campanhas?

Nós já fizemos duas: a primeira foi a de doação de alimentos e medicamentos e produtos de higiene, quando ocorreu o primeiro ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul. O circo arrecadou mais de 100 toneladas de alimentos. Foi incrível! Agora veio uma campanha que tem uma dimensão muito maior e humanitária: a doação de órgãos. Estamos conscientes da nossa responsabilidade.



O que falaria para cada pessoa que não foi ao Mirage Circus?

Não perca essa oportunidade. Ou melhor: pergunte a quem veio. Você vai ganhar uma experiência que ainda não tem: um circo brasileiro, com padrão internacional.