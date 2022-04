Maroon é 5: é pop, é rock, é reggae, é blues, é heavy

publicidade

O Maroon 5 entregou para Porto Alegre, nesta quarta-feira, dia 6 de abril, o ritmo, o embalo, um pouco de rock e claro, o pop que as 18 mil pessoas esperavam na Fiergs. Durante os pouco mais de 90 minutos que esteve no palco, após abrir o show às 21h44min de quarta-feira, Adam Lavine e sua trupe embalou o público e levantou o coro com suas canções mais famosas. O título deste comentário sobre o show tem a ver com a versatilidade da banda. O Maroon 5 faz um som pop, mas tem pegada rock, flerta com o reggae e a surf music em algumas canções e tem solos de blues e heavy metal, quando entra em ação o guitarrista solo James Valentine.

Ainda na primeira metade do espetáculo, Levine foi para frente do palco “contar um segredo”: que a banda já tocou em todos os cantos do mundo, mas “o público brasileiro é o mais apaixonado e incrível que eles já viram”. Nesta primeira parte do show, a canção que mais puxou o público para aquela relação catártica foi “Animals”, com seu embalo hipnótico e com a guitarra de James Valentine com efeitos que provocam o transe e alguma dancinha mais desavisada e a sincopagem perfeita da bateria de Matt Flynn, que já havia brilhado na abertura da apresentação, a introdução que leva a dançante “Moves Like Jagger”. O detalhe é que Adam Levine é carismático, sabe dançar e embalar a plateia, mas ninguém se movimenta no palco como Mick Jagger.

O bloco principal teve “Payphone” e “Cold” e recentes como “Beautiful Mistakes”. O show propriamente dito termina com “Girls Like You”, a música de número 17, mas todas as pessoas no público sabem que haverá um bis com quatro músicas. Sendo assim, o Maroon 5 voltou para engatar algumas de suas canções mais consagradas. A banda tocou “Love Somebody”, “Memories”, na qual Adam Levine utiliza bastante a passarela que o aproxima da plateia e “She Will Be Loved”, que começa numa versão bem acústica e vai para a apoteose romântica e dançante. Antes desta música, Adam Levine identificou fãs do Los Angeles Lakers na plateia e disse que não está sendo um ano fácil para o seu time de basquete do coração.



O grand finale veio com “Sugar”, enquanto a galera (a maioria feminina) pedia para Adam tirar a camisa. O líder do Maroon 5 não teve dúvidas, encarou a brisa e o friozinho porto-alegrense e encerrou com estilo a 1h36min de apresentação. Foi um belo e competente show para aqueles que gostam de pop, de rock, de reggae, blues e de heavy.