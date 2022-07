Mart’nália e Mõnica Salmaso neste sábado no Teatro do Sesi

publicidade

Dando sequência às comemorações dos 25 anos de atuação, o Teatro do Sesi recebe neste sábado, 21h, duas grandes vozes femininas da MPB: a paulista Mônica Salmaso e a carioca Mart’nália, em dois shows na mesma noite. Quem sobe ao palco primeiro é a cantora Mônica Salmaso, acompanhada pelo aclamado pianista André Mehmari. Parceiros na música há muitos anos, eles se uniram para homenagear Milton Nascimento. O encerramento da noite no Teatro do Sesi será em alto astral, com uma apresentação animada e repleta de sambas de Mart’nália. A artista subirá ao palco com sua banda, formada por Humberto Mirabelli (violão, guitarra e vocal), Luiz Otávio (piano e voz), Michael Pipoquinha (baixo e vocal), Macaco Branco (percussão e vocal) e Felipe Martins (bateria e vocal), para interpretar sucessos de sua carreira, reunidos em quatro DVDs e 13 CDs. Entre as músicas do show estão “Cabide”, “Pra que chorar”, “Onde anda você”, “Namora Comigo”, “Chega”, “Entretanto”, entre outras. Ingressos na plataforma Sympla.