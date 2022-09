O rock irreverente do Camisa de Vênus em Porto Alegre

publicidade

Com mais de 40 anos de estrada, a banda Camisa de Vênus volta ao palco no qual se sente em casa desde 1984, o Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), para o show com músicas do álbum de inéditas “Agulha no Palheiro”, e canções que viraram chiclete na turma roqueira brasileira. A apresentação será às 21h de hoje. Ingressos no www.sympla.com.br.

Formada por Marcelo Nova (vocal e guitarra), Robério Santana (contrabaixo), Drake Nova (guitarras, violões, órgão, piano, cigar box, vocais), Leandro Dalle (guitarras, violões, vocais) e Celio Glouster (bateria), o Camisa se sente à vontade na capital gaúcha. Em 2016, a banda tocou no Araújo e gravou o DVD “Dançando em Porto Alegre” (2018).

“Porto Alegre é para nós o que era a Califórnia para o Led Zeppelin. A adoção da cidade foi desde os anos 80. Eu e o Robério estávamos no Shopping Praia de Belas e um grupo de mulheres saiu correndo atrás de nós como se fôssemos The Beatles. Nos chamamos de John e Paul. Não há ego que resista a isto”, diz Marcelo Nova.

E o líder do Camisa continua batendo de frente com o politicamente correto, como em “O Anarquista Conservador”, última faixa do disco novo. “Esta contradição do título da música é só aparente. Eu adoro jantares com louças de prata, mas não suporto as regras de etiqueta e perco a compostura”, conta.

Marcelo Nova lembra que quando a banda teve um hiato de 20 anos, resolveu tocar as clássicas “Simca Chambord”, “Eu não Matei Joana D’Arc”, “Bete Morreu”, “Silvia”, mas aí eles voltaram a compor e fizeram “Dançando na Lua” (2016), o DVD gravado em Porto Alegre e “Agulha no Palheiro”. “Eu não sou crooner do Baile da Saudade. Temos sucessos, mas vamos alternar com as do novo disco”, finaliza.